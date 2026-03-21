Ο αρχηγός του IDF ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται στα μισά της εκστρατείας του, ενώ προειδοποίησε ότι το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές έως τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη.

«Το καθεστώς του κακού είναι πιο αδύναμο και το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο και χωρίς σημαντικές αμυντικές δυνατότητες. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι χτυπημένοι και μπερδεμένοι», είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Έπειτα, μίλησε για τον πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν προς τη στρατιωτική βάση «Ντιέγκο Γκαρσία».

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית"



«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο δύο σταδίων με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονται να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός άμεσης εμβέλειας απειλής», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους συνεργάτες μου στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι σε στενή επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Η στρατηγική συνεργασία με τον σύμμαχό μας αποτελεί ένα τεράστιο και πρωτοφανές σημείο ισχύος σε αυτήν την εκστρατεία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η σημασία του χτυπήματος στο «Ντιέγκο Γκαρσία»

Η στρατιωτική βάση «Ντιέγκο Γκαρσία» απέχει περίπου 3.800 χιλιόμετρα από το Ιράν, τη στιγμή που ένας ιρανικός πύραυλος διαθέτει βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων.

Εάν επιβεβαιωθεί λοιπόν ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από ιρανικό έδαφος, αυτό σημαίνει πως η Τεχεράνη διαθέτει ένα πιο εξελιγμένο οπλοστάσιο από το αναμενόμενο και ταυτόχρονα πιο επικίνδυνο.

Ο πρώην επικεφαλής της Διοίκησης Ενωμένων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς, μιλώντας σχετικά στην Daily Mail είπε ότι η ισχύς του Ιράν έχει υποτιμηθεί επανειλημμένα και ότι η σύγκρουση έχει πλέον φτάσει σε σημείο όπου τα βρετανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα βρίσκονται άμεσα σε κίνδυνο.