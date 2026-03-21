Πυραυλική επίθεση του Ιράν, όπως γνωστοποιήθηκε και με τη δημοσιοποίηση σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, σημειώθηκε στην πόλη Ντιμόνα του Νότιου Ισραήλ, όπου και βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev.

Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν, κυρίως ελαφρά, από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Ντιμόνα, σύμφωνα με τον οργανισμό Magen David Adom (MDA), όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, ο πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στην πόλη.

Initial report: Direct hit in Dimona, southern Israel. pic.twitter.com/k4tvKBgTOk — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 21, 2026

Η MDA ανέφερε ότι περιθάλπει ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε από θραύσματα.

Η Ντιμόνα αποτελεί ένα εξαιρετικά «ευαίσθητο σημείο», καθώς εκεί, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει επίσημα ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά θεωρείται ευρέως γνωστό ότι εκεί παράγεται ή έχει παραχθεί πυρηνικό υλικό.

🇮🇷🇮🇱 Iran claims direct missile hit on Dimona nuclear site



Ballistic missile reportedly landed in the area with multiple injuries, alleged but unconfirmed so far.



If true, this crosses a massive red line.



Source: RN Intel https://t.co/bcAWdlefbZ pic.twitter.com/m0dZtCclKc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι η επίθεση στη Ντιμόνα αποτελεί αντίποινα για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν.

🚨⚡️ JUST IN:



Israeli defenses FAILED to intercept a precision Iranian missile striking a strategic target in the Negev near the Dimona NUCLEAR Reactor. pic.twitter.com/ElzUzVTRYk — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) March 13, 2026

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι νωρίτερα σήμερα, τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στη Νατάνζ διεξήχθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση στην περιοχή και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αμερικανικές δραστηριότητες εν μέσω του πολέμου. Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kan ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες τύπου «bunker buster» για να χτυπήσουν την πυρηνική εγκατάσταση.