Ένας πρώην Αμερικανός στρατηγός, που είχε την ευθύνη για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, έχασε απόρρητους χάρτες μέσα σε τρένο στην Ευρώπη και υπέστη διάσειση έπειτα από «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ» σε δείπνο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως αποκαλύπτει ο ουκρανικός ιστότοπος Κyiv Ιndependent, η έκθεση, 50 σελίδων και με ημερομηνία 12 Μαρτίου, αναφέρει ότι ο απόστρατος υποστράτηγος Αντόνιο Αγκούτο Τζούνιορ, ο οποίος ηγείτο της ομάδας Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) με έδρα τη Γερμανία, παραβίασε τους κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση απόρρητων χαρτών, ενώ ταξίδευε με τρένο που είχε ναυλώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η SAG-U, που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με περίπου 300 στρατιωτικούς, έχει ως αποστολή να «συντονίζει την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», με βάση το Βισμπάντεν της Γερμανίας, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από τρεις ανώνυμες καταγγελίες και διαπίστωσε ότι ο Αγκούτο ανέθεσε λανθασμένα τη φύλαξη των χαρτών σε μέλη του προσωπικού κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς το Κίεβο τον Μάρτιο του 2024, αντί να τους παραδώσει σε διπλωματικό κούριερ, όπως προβλέπεται.

Στην επιστροφή προς τη Γερμανία, οι χάρτες, που ήταν διαβαθμισμένοι ως απόρρητοι, χάθηκαν και έμειναν μέσα σε ουκρανικό τρένο. Είχαν αποθηκευτεί ακατάλληλα, μέσα σε έναν μη ασφαλή κυλινδρικό σωλήνα, και εντοπίστηκαν μία ημέρα αργότερα.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία ανέκτησε τα απόρρητα έγγραφα από το τρένο όταν αυτό επέστρεψε στην Ουκρανία την επόμενη ημέρα. Ο (υποστράτηγος) Αγκούτο ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό», αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, περίπου έναν μήνα μετά, στις 14 Μαΐου 2024, ο Αγκούτο φάνηκε να παρουσιάζει «σταδιακή επιδείνωση» της κατάστασής του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μπρίτζετ Μπρινκ.

A Biden-era 2-Star General who ran U.S. military support for Ukraine got drunk in Kyiv, suffered a concussion from falling, and left CLASSIFIED MAPS sitting on a train in Poland for over 24 HOURS.



Το γραφείο του Επιθεωρητή διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά του οφειλόταν σε διάσειση που υπέστη μετά από πτώσεις, οι οποίες συνέβησαν έπειτα από ένα βράδυ έντονης κατανάλωσης αλκοόλ στις 13 Μαΐου.

Ένα λίτρο αλκοόλ

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου διάρκειας έξι ωρών, ο Αγκούτο κατανάλωσε δύο μπουκάλια αλκοόλ. Ο ίδιος ανέφερε στους ερευνητές ότι έπινε «chacha», ένα αλκοολούχο ποτό από τη Γεωργία.

Στο μενού του εστιατορίου όπου βρέθηκε, το ποτό σερβιρόταν σε μπουκάλια των 500 ml, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να κατανάλωσε έως και ένα λίτρο αλκοόλ.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο υποστράτηγος Αγκούτο υπέστη μέτρια έως σοβαρή διάσειση, λόγω τραυματισμών στο κεφάλι από τουλάχιστον μία –αν όχι και τις τρεις– πτώσεις το βράδυ της 13ης Μαΐου και το πρωί της 14ης Μαΐου», σημειώνεται στην έκθεση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς του Υπουργείου Άμυνας σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς ήπιε δύο μπουκάλια σε δείπνο που θεωρούνταν επίσημη στρατιωτική υποχρέωση.

Με βάση τα ευρήματα, η έκθεση προτείνει στον Υπουργό Στρατού να λάβει τα «κατάλληλα μέτρα» για την παραβατική συμπεριφορά, ενώ η υπόθεση απώλειας των απόρρητων εγγράφων παραπέμφθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Ο Αγκούτο αποχώρησε από τη θέση του στην SAG-U τον Αύγουστο του 2024, λίγο πριν αποστρατευτεί.