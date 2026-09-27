Στη βόρεια Ιταλία, λίγο έξω από τις πιο γνωστές τουριστικές διαδρομές της Λομβαρδίας, η Chiavenna κρατά έναν πιο ήσυχο ρυθμό.

Η μικρή πόλη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις και τη λίμνη Κόμο, σε υψόμετρο περίπου 333 μέτρων και το όνομά της σημαίνει «κλειδί των Άλπεων», μια ονομασία που συνδέεται με τη στρατηγική θέση της στον δρόμο προς τις βόρειες Άλπεις.

Η πόλη συνδυάζει μεσαιωνικά σοκάκια, πέτρινα σπίτια, εντυπωσιακούς καταρράκτες και ιστορικά παλάτια, όμως η πραγματική της ιδιαιτερότητα βρίσκεται στα crotti: φυσικά κοιλώματα στους βράχους, όπου εδώ και αιώνες οι ντόπιοι αποθηκεύουν τυριά, αλλαντικά και κρασί, αξιοποιώντας τη φυσική δροσιά τους.

Γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της Chiavenna

Το ιστορικό κέντρο είναι ίσως το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει κανείς την εξερεύνηση. Η Via Dolzino διασχίζει την καρδιά της Chiavenna, περνώντας ανάμεσα σε παλιά αρχοντικά, πέτρινες βρύσες, μικρές πλατείες και κτίρια που θυμίζουν τον εμπορικό πλούτο της πόλης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Collegiate Church of San Lorenzo, ενώ ο ποταμός Mera και οι παλιές πέτρινες γέφυρες συμπληρώνουν το σκηνικό.

Το μυστικό της Chiavenna κρύβεται στους βράχους

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Chiavenna, όμως, βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από την επιφάνεια. Τα crotti είναι φυσικές κοιλότητες στους βράχους, όπου ο αέρας κυκλοφορεί με τρόπο που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία περίπου 4- 8°C.

Για αιώνες χρησιμοποιούνταν ως φυσικά «ψυγεία» για την αποθήκευση κρασιού, τυριών και αλλαντικών. Σήμερα αρκετά από αυτά έχουν μετατραπεί σε παραδοσιακές ταβέρνες, όπου η τοπική κουζίνα αποτελεί μέρος της εμπειρίας.

Λίγο έξω από την πόλη βρίσκονται οι καταρράκτες Acquafraggia, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής, ενώ το Parco delle Marmitte dei Giganti αποκαλύπτει παράξενα σχήματα στον βράχο, αποτέλεσμα της δράσης των παγετώνων.

Αξίζει, επίσης, μια στάση στο Palazzo Vertemate Franchi, στο γειτονικό Prosto di Piuro. Το αναγεννησιακό παλάτι χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα από τους αδελφούς Guglielmo και Luigi Vertemate Franchi και διασώθηκε από την καταστροφική κατολίσθηση του 1618. Στο εσωτερικό του σώζονται εντυπωσιακές τοιχογραφίες, ξύλινες οροφές και διακοσμήσεις εμπνευσμένες, μεταξύ άλλων, από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου.

Μακριά από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της βόρειας Ιταλίας, η Chiavenna προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσετε τη Λομβαρδία -με βόλτες δίπλα στον Mera, πέτρινα σοκάκια, καταρράκτες και ένα γεύμα μέσα σε ένα από τα χαρακτηριστικά της crotti.