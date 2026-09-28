Οι 5 προς ανανέωση

Με τις ανανεώσεις συμβολαίων θα ασχοληθούν από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ με στόχο να τις κλείσουν πριν τον Ιανουάριο. Η προτεραιότητα είναι ο Ζίβκοβιτς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και ο μόνος που θα ανανεώσει. Στην Τούμπα έχουν κάνει το πλάνο τους, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και για κάποιους παίκτες τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πλην του Σέρβου, ο δικέφαλος του βορρά θέλει να κρατήσει οπωσδήποτε και τους Μιχαηλίδη, Πέλκα, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσή και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν οι συζητήσεις με στόχο να έχουν κλείσει τα θέματα πριν την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Και τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά, καθώς όλοι τους θέλουν να παραμείνουν στην ομάδα. Είναι κοινή επιθυμία να συνεχιστεί η συνεργασία και στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουν εκπλήξεις.

Συνεχίζει ως έχει

Μία μέρα απέμεινε για το τέλος της προθεσμίας για μεταγραφές ελεύθερων και στον Ολυμπιακό υπάρχει ηρεμία. Ο Μαρινάκης είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να γίνει πράξη οποιαδήποτε επιθυμία του Αλγκουαθίλ και επιθυμία του είναι να παραμείνει το ρόστερ ως έχει. Οι ερυθρόλευκοι εξέτασαν αρκετές περιπτώσεις παικτών, σε όλες όμως υπήρχαν αστερίσκοι και τελικά αποφασίστηκε να συνεχίσει η ομάδα ως έχει, καθώς υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο ρόστερ από την πλευρά του Ιμανόλ. Με τον Ολυμπιακό βέβαια ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, το έχει δείξει η ιστορία αυτό, αλλά όλα δείχνουν πως ό,τι αλλαγές είναι να γίνουν στο ρόστερ πλέον θα γίνουν τον Ιανουάριο.

Κομβικός ο Κρίστιανσεν

Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο Νίστρουπ μετά την επιστροφή του Κρίστιανσεν στις προπονήσεις. Ο Δανός προπονητής θεωρεί πολύ σημαντικό για την ομάδα τον συμπατριώτη του αριστερό μπακ, όχι μόνο για αυτά που μπορεί να δώσει ο ίδιος, αλλά και για το πώς θα βελτιώσει τους συμπαίκτες του. Υπάρχουν τρεις παίκτες πλέον για τη θέση του αριστερού μπακ, ο Κρίστιανσεν, ο Σαλάχ-Εντίν και ο Κυριακόπουλος, οπότε ο ανταγωνισμός μόνο καλύτερους μπορεί να τους κάνει. Ο Σαλάχ-Εντίν μάλιστα είναι δανεικός με οψιόν αγοράς, δεν είναι σίγουρο το μέλλον του δηλαδή, ενώ η ρήτρα αγοράς του Κρίστιανσεν θα ενεργοποιηθεί αν πιάσει συγκεκριμένες επιδόσεις. Έχουν όλοι πολύ μεγάλο κίνητρο, με λίγα λόγια.

Τα δεδομένα για Γιάγκουσιτς

Εντυπωσίασε ο Γιάγκουσιτς με την εθνική Ελπίδων της Κροατίας αλλά τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό δεν αλλάζουν. Ο νεαρός άσος έχει χάσει τη θέση βασικού και για να την κερδίσει ξανά θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του και να αποκτήσει σταθερότητα. Γιατί βασικός ήταν και στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, σταδιακά όμως έχασε τη θέση του στην 11άδα. Στους πράσινους δεν αμφιβάλουν για το ταλέντο του Γιάγκουσιτς, έχουν όμως ένα γεμάτο ρόστερ και είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχώρησής του με δανεισμό τον Ιανουάριο σε κάποια ομάδα στην οποία θα έχει θέση βασικού και θα μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, για να επιστρέψει πιο έτοιμος. Αργεί ακόμη ο Ιανουάριος πάντως, έχει χρόνο ο Γιάγκουσιτς για να κερδίσει ξανά πόντους.

Δύσκολα θα κάνουν παρέλαση

Δύο είναι οι προπονητές στη Super League που φαίνεται δύσκολο να κάνουν παρέλαση. Ο ένας είναι ο Κέρκεζ του Ατρόμητου και ο άλλος είναι ο Χαραλάμπους του Λεβαδειακού. Αμφότεροι μάλιστα έχουν πάρει το μήνυμα, γνωρίζουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στις διοικήσεις και πως το μέλλον τους κρίνεται σε κάθε παιχνίδι πλέον. Ο Ατρόμητος πάει στην Τρίπολη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει, επίσης εκτός έδρας, τον Ηρακλή. Δύο παιχνίδια που είναι σαν τελικοί επιβίωσης για τους προπονητές τους, καθώς αν έρθουν άσχημα αποτελέσματα θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν παραμένουν στις θέσεις τους και για την επόμενη αγωνιστική.