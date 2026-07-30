Η μεταγραφική ενίσχυση της Γιουβέντους δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρά τις αφίξεις των Ραντάλ Κόλο Μουανί και Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, οι «μπιανκονέρι» συνεχίζουν να αναζητούν έναν ακόμη επιθετικό, ώστε να διαμορφώσουν το ρόστερ που επιθυμούν για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Τζόσουα Ζίρκζε. Ο Ολλανδός φορ δεν έχει εξασφαλισμένο ρόλο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, επιδιώκοντας να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού. Οι πρώτες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή χαρακτηρίζονται θετικές, αν και η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Παράλληλα, η διοίκηση αναζητά και έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έναν κλασικό φορ περιοχής που θα μπορεί να δίνει λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται ο Ματέο Πελεγκρίνο της Πάρμα, η οποία τον κοστολογεί περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξει νέα προσπάθεια για την επιστροφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς ο Σπαλέτι εξακολουθεί να εκτιμά ιδιαίτερα τον Σέρβο επιθετικό.

Την ίδια στιγμή, η Γιουβέντους καλείται να διαχειριστεί και τις αποχωρήσεις. Ο Αρκάντιους Μίλικ δύσκολα υπολογίζεται λόγω των συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών, ενώ πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση του Τζόναθαν Ντέιβιντ. Ο Καναδός αμείβεται με περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που περιορίζει τις δυνατότητες της ομάδας για νέες μεγάλες μεταγραφές.

Παρότι η διοίκηση θα έβλεπε θετικά μια ενδεχόμενη πώλησή του, ο ίδιος δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποχωρήσει και θέλει να αποδείξει πως μπορεί να καθιερωθεί στη Γιουβέντους, μετά από μια πρώτη σεζόν που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Έτσι, η υπόθεσή του αποτελεί έναν από τους βασικούς γρίφους του καλοκαιριού για τους «μπιανκονέρι».