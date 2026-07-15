Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, όμως η παρουσία του εξακολουθεί να στοιχειώνει κάθε μεγάλη στιγμή της Αργεντινής. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο το πρόσωπό του εμφανίζεται διαρκώς στις εξέδρες, σε σημαίες, πανό και τραγούδια, δίπλα στην εικόνα του Λιονέλ Μέσι, ως σύμβολο μιας ποδοσφαιρικής κληρονομιάς που ξεπερνά τα όρια του αθλήματος.

Η κληρονομιά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος ενόψει του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία. Παρότι ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε πολιτική διάσταση, επιμένοντας πως «πρόκειται απλώς για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα», η ιστορική μνήμη δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα.

Σαράντα χρόνια πριν, ο ίδιος ο Μαραντόνα είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια φρασεολογία πριν από τον προημιτελικό του 1986. Τότε, η σύγκρουση με την Αγγλία κουβαλούσε το βάρος του πολέμου των Φόκλαντ, μιας πληγής ακόμη νωπής για την αργεντίνικη κοινωνία. Οι παίκτες υποστήριζαν δημόσια ότι επρόκειτο μόνο για ποδόσφαιρο, όμως μέσα στα αποδυτήρια γνώριζαν πως το παιχνίδι είχε διαφορετικό συμβολισμό.

Ο αμυντικός της Αργεντινής, Χοσέ Λουίς Μπράουν, είχε αποκαλύψει χρόνια αργότερα πως λίγο πριν από τη σέντρα ο Μαραντόνα μίλησε στους συμπαίκτες του με ένταση, υπενθυμίζοντας την ιστορική αντιπαλότητα και τη σημασία της αναμέτρησης. Μετά τους εθνικούς ύμνους, όπως είπε, δεν χρειάστηκαν άλλα λόγια. Η ομάδα μπήκε στο γήπεδο με ένα κοινό συναίσθημα.

Σήμερα, η σύγκρουση δεν έχει το ίδιο πολιτικό φορτίο για την αγγλική πλευρά, όμως στην Αργεντινή η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ο Μαραντόνα εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο εκπρόσωπο εκείνης της εποχής: τον άνθρωπο που νίκησε την Αγγλία δύο φορές στο ίδιο παιχνίδι, πρώτα με την αμφιλεγόμενη «Μάνο ντε Ντιός» και έπειτα με το γκολ που πέρασε στην αιωνιότητα.

Η νέα γενιά των Αργεντινών φιλάθλων κληρονόμησε αυτή την αφήγηση μέσα από εικόνες, βίντεο και τραγούδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία του Μαραντόνα να πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ στο Αζτέκα, μπροστά στους απογοητευμένους Άγγλους οπαδούς, παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας των δύο χωρών.

Παράλληλα, η παρουσία του Μαραντόνα έχει αποκτήσει σχεδόν μυθολογικές διαστάσεις. Για τους Αργεντινούς δεν είναι απλώς ένας παλαίμαχος θρύλος, αλλά μια μορφή που συνδέεται με την εθνική υπερηφάνεια, την κατάκτηση του 1986 και την ιδέα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία μόνος του.

Ο ημιτελικός του 2026, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων. Είναι η συνάντηση δύο εποχών: της ομάδας του Μέσι που αναζητά τη δική της κληρονομιά και της σκιάς του Μαραντόνα, που εξακολουθεί να βρίσκεται παντού όπου η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία.