Η Γαλλία μπαίνει στο Μουντιάλ 2026 με στόχο να κατακτήσει για τρίτη φορά το τρόπαιο και περιμένει πολλά από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κυνηγάει επτά ρεκόρ.

Θα είναι το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο συμμετέχει ο 27χρονος επιθετικός και όσα έχει καταφέρει στα προηγούμενα δύο, έχουν ως αποτέλεσμα να κυνηγάει πλέον επτά μεγάλες, ιστορικές επιδόσεις.

Όπως αναφέρει το RMC, ο Εμπαπέ κυνηγάει επτά ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026 και είναι τα εξής…

-Μπορεί να γίνει ο πρώτος Γάλλος που θα κατακτήσει για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

-Μπορεί να γίνει ο δεύτερος, μετά τον Βραζιλιάνο Καφού, που θα φτάσει σε τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ισάριθμες εμφανίσεις.

-Μπορεί να γίνει ο μόνος που θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ σε δύο τουρνουά, καθώς τα είχε καταφέρει το 2022.

-Αν η Γαλλία φτάσει ως το τέλος, μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

-Έχοντας 56 γκολ με την εθνική Γαλλίας, μπορεί να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της καθώς ο Ολιβιέ Ζιρού είναι στην 1η θέση με 57.

-Μπορεί να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, καθώς έχει πετύχει 12 γκολ και είναι στο -4 από τον Μίροσλαβ Κλόζε (16).

-Είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας πετύχει 4 γκολ και μπορεί να ανεβάσει τη συγκομιδή του.