Η Γαλλία έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι της στο Μουντιάλ 2026, στο οποίο κανείς παίκτης δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερο κίνητρο από το μεγάλο αστέρι της, τον Κιλιάν Εμπαπέ.

«Δεν κατέκτησα το κύπελλο Πρωταθλητριών, κατέκτησα όμως το Μουντιάλ. Και όποιος τα κατάφερε και στα δύο, θα σου πει ότι το συναίσθημα που νιώθεις όταν έχεις στα χέρια σου το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν συγκρίνεται με τίποτα», είχε πει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, θέλοντας να δείξει τη σημασία του Μουντιάλ. Αυτό το συναίσθημα για το οποίο μιλούσε ο Αργεντίνος, ο Εμπαπέ το ένιωσε ήδη, το 2018, όταν ήταν από τους πρωταγωνιστές της Γαλλίας στην πορεία προς τον θρίαμβο.

Έγινε ο νεότερος Γάλλος σκόρερ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε ο δεύτερος νεότερος, μετά τον Πελέ, που σκόραρε σε τελικό, βρήκε δίχτυα στη νίκη επί της Αργεντινής του Μέσι, ο οποίος ακόμη έψαχνε τη λύτρωση που θα έβρισκε τέσσερα χρόνια μετά, στον προημιτελικό, αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά πετυχαίνοντας 4 γκολ. Και όλα αυτά μαζί, έκαναν τα 180 εκατ. ευρώ που είχε δώσει η Παρί Σεν Ζερμέν για να τον αποκτήσει, λογικό ποσό. Έμοιαζε με μια επένδυση που άξιζε, που θα έβγαζε τα λεφτά της και με το παραπάνω.

Ο Εμπαπέ ήταν εξαιρετικός και στο δεύτερο Μουντιάλ της καριέρας του, το 2022, όταν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 8 γκολ. Έγινε μόλις ο δεύτερος με χατ-τρικ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και αν ο Κολό Μουανί στο 120′ δεν έχανε την ευκαιρία της ζωής του, θα είχε στεφθεί για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν έγινε, τον πλήγωσε, αλλά το ξεπέρασε. Αυτό που είναι πιο δύσκολο να ξεπεράσει, είναι αυτό που ζει την τελευταία διετία.

Ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε η σχέση του με την Παρί Σεν Ζερμέν τον εξέθεσε στα μάτια των ουδέτερων, καθώς δημιουργήθηκε η εντύπωση του άπληστου, του κακομαθημένου. Δεν βοήθησε και η μητέρα του, με κάποιες δηλώσεις της… Ο Εμπαπέ υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης κάνοντας πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο αλλά η πρώτη διετία εκεί μάλλον με εφιάλτη μοιάζει. Δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, δεν έχει κατακτήσει Champions League, βλέπει την Παρί Σεν Ζερμέν να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Οι εκατομμύρια υπογραφές που μάζεψαν οι οπαδοί της Ρεάλ για να ζητήσουν την πώλησή του, γεγονός που φαίνεται τρελό για τους περισσότερους, δείχνει το κλίμα που επικρατεί για τον ίδιο. Ο Γάλλος άσος δεν είναι ο ανερχόμενος σταρ, αυτός που έρχεται για να τα σαρώσει όλα και να αποτελεί το πρόσωπο της νέας εποχής, μετά τους Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Γάλλος είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου και αυτό που αμφισβητείται πιο έντονα από όλα.

Δεν θα βρει καλύτερη ευκαιρία από το Μουντιάλ 2026, το Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι η αγαπημένη του διοργάνωση, για να αντιστρέψει το κλίμα και να επιστρέψει με άλλον αέρα στη Μαδρίτη, όπου θα τον περιμένει ο Ζοσέ Μουρίνιο. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τον Πορτογάλο, είναι άλλη συζήτηση…