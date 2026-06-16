Μία μέρα πριν τον αγώνα της Αγγλίας με την Κροατία, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, ο Τόμας Τούχελ έχασε τον Τίνο Λιβραμέντο λόγω τραυματισμού και πιθανότατα θα τον αντικαταστήσει με τον Τρέβορ Τσαλόμπα.

Ο 24χρονος αμυντικός της Νιούκαστλ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Κυριακής (16/6) και οι πρώτες εκτιμήσεις, εν αναμονή της επίσημης ενημέρωσης από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων εβδομάδων.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο Λιβραμέντο θα χάσει όλο το τουρνουά, οπότε ο Τούχελ θα πρέπει να τον αντικαταστήσει, έχοντας προθεσμία για αλλαγή στην αποστολή μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα (17/6, 23:00).

Αν όντως ο Λιβραμέντο, ο οποίος μετράει έξι συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τέσσερις εβδομάδες, ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Τρέβο Τσαλόμπα της Τσέλσι.