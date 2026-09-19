Μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφική κίνηση που πέρασε στα ψιλά τις προηγούμενες ημέρες έκανε μία από τι μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

Πρόκειται για 34χρονο Ισπανό σέντερ φορ (παίζει και ως δεύτερος επιθετικός ή στα άκρα), με σπουδαίο παρελθόν, που όταν ξεκινούσε από την Ακαδημία και την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρήθηκε σούπερ ταλέντο.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταγραφές ολοκληρώθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφορά ποδοσφαιριστή με βαρύ βιογραφικό και μεγάλες πωλήσεις, που υπέγραψε σε ομάδα έκπληξη.

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