Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αναδεικνύει μόνο την κορυφαία ομάδα του πλανήτη, αλλά και ποδοσφαιριστές σε ατομικό επίπεδο που γράφουν ιστορία και γίνονται θρύλοι με τα γκολ που πετυχαίνουν.

Έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα 22 Μουντιάλ και σε όλα ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης είναι διαφορετικός. Από τον Ζιστ Φοντέν, στον Εουσέμπιο, στον Γκέρντ Μίλερ, στον Πάολο Ρόσι, μέχρι τον Ρονάλντο, τον Κλόζε και τον Εμπαπέ.

Κορυφαίος σκόρερ σε τελική φάση του Μουντιάλ μέχρι και σήμερα παραμένει ο Ζιστ Φοντέν. Ο Γάλλος επιθετικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 στην Σουηδία σε μόλις 6 αγώνες πέτυχε 13 γκολ που είναι το μεγάλο ρεκόρ.

Στην φάση των ομίλων ο Φοντέν πέτυχε 3 γκολ στη νίκη με 7-3 της Γαλλίας επί της Παραγουάης, πέτυχε δύο γκολ στην ήττα από τη Γιουγκοσλαβία με 3-2 και ένα γκολ στη νίκη επί της Σκωτίας με 2-1. Στα προημιτελικά η Γαλλία νίκησε 4-0 τη Βόρειο Ιρλανδία με τον Φοντέν να πετυχαίνει δύο γκολ.

Στα ημιτελικά η Γαλλία ηττήθηκε από την Βραζιλία του Πελέ με 2-5 με τον Φοντέν να πετυχαίνει ένα γκολ. Τέλος στον μικρό τελικό με αντίπαλο την Δυτική Γερμανία η Γαλλία νίκησε με 6-3 με χατ τρικ του Φοντέν.

Αναλυτικά όλοι οι πρώτοι σκορερ σε τελική φάση:

Παγκόσμιο Κύπελλο 1930 (Ουρουουάη)

Στο πρώτο Μουντιάλ που έγινε στην Ουρουγουάη το 1930 νικητής αναδείχθηκε ο Γκιγιέρμο Στάμπιλε ο οποίος με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής πέτυχε 8 τέρματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1934 (Ιταλία)

Το 1934 στα γήπεδα της Ιταλίας για το δεύτερο Μουντιάλ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Όλντριχ Νέγεντλι με την φανέλα της Εθνικής Τσεχοσλοβακίας με 5 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1938 (Γαλλία)

Το 1938 στα γήπεδα της Γαλλίας για το 3ο Μουντιάλ νικητής αναδείχθηκε ένας Βραζιλιάνος ο Λεονίντας οποίος σημείωσε 7 τέρματα στην τελική φάση.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1950 (Βραζιλία)

Στα γήπεδα της Βραζιλίας το 1950 δεν θα μπορούσε να μην είναι Βραζιλιάνος και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και συγκεκριμένα, ο Αντεμίρ με 9 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1954 (Ελβετία)

Στην Ελβετία το 1954 πρώτος σκόρερ του τουρνουά ήταν ο Σάντορ Κότσις με την φανέλα της Εθνικής Ουγγαρίας πετυχαίνοντας 11 τέρματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1958 (Σουηδία)

Το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας ήταν η ώρα του Ζιστ Φοντέν ο οποίος με την φανέλα της Εθνικής Γαλλίας πέτυχε 13 γκολ και κατέχει το ρεκόρ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1962 (Χιλή)

Το 1962 στην Χιλή έξι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 4 γκολ ο καθένας. Με τον Γκαρίντσα της Εθνικής Βραζιλίας να παιρνει την πρωτιά. Για την ιστορία μαζί του ισοβάθμισαν οι Βαβά (Βραζιλία), Σάντσες (Χιλή), Άλμπερτ (Ουγγαρία), Ιβάνοφ (Σοβιετική Ένωση) και Γιέρκοβιτς (Γιουγκοσλαβία).

Παγκόσμιο Κύπελλο 1966 (Αγγλία)

Το 1966 στην Αγγλία ήταν η σειρά του μεγάλου Εουσέμπιο με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας να πάρει την πρωτιά στους σκόρερ με 9 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1970 (Μεξικό)

Στο Μεξικό το 1970 επίσης ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής πέτυχε τα περισσότερα γκολ. Ο λόγος για τον Γκερντ Μίλερ ο οποίος σκόραρε 10 φορές για την Δυτική Γερμανία.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1974 (Δ. Γερμανία)

Το 1974 στην Δυτική Γερμανία πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Γκρέγκορζ Λάτο με 7 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Πολωνίας.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1978 (Αργεντινή)

Ο Μάριο Κέμπες με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με 6 γκολ ήταν αυτός που βρήκε τις περισσότερες φορές δίχτυα στο Μουντιάλ του 1978 που έγινε στην χώρα του.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1982 (Ισπανία)

Στην Ισπανία το 1982 η Ιταλία έγραψε ιστορία και μαζί της ο Πάολο Ρόσι οποίος πέτυχε 6 γκολ οδηγώντας την χώρα του στον τίτλο.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1986 (Μεξικό)

Στο Μεξικό το 1986 πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Γκάρι Λίνεκερ ο οποίος με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας πέτυχε 6 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1990 (Ιταλία)

Με έξι γκολ πήρε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και ο Σαλβατόρε Σκιλάτσι με την φανέλα της Ιταλίας στο Μουντιάλ του 1990 που έγινε στην χώρα του.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1994 (ΗΠΑ)

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στα γήπεδα της Αμερικής, δύο ήταν οι παίκτες που μοιράστηκαν την πρώτη θέση του πίνακα του σκόρερ με 6 γκολ. Ο Κρίστο Στόιτσκοφ με την Εθνική Βουλγαρίας και ο Όλεγκ Σαλένκο με την Εθνική Ρωσίας.

Παγκόσμιο Κύπελλο 1998 (Γαλλία)

Το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας, ήταν η σειρά του Νταβόρ Σούκερ ο οποίος με την φανέλα της Εθνικής Κροατίας πέτυχε 6 τέρματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2002 (Ιαπωνία/Κορέα)

Με 8 γκολ ο μεγάλος Βραζιλιάνος Ρονάλντο (φαινόμενο) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ που έγινε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Κορέας.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 (Γερμανία)

Το 2006 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε με 5 γκολ ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2010 (Νότια Αφρική)

Και στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής στο Μουντιάλ του 2010 ο πρώτος σκόρερ ήταν Γερμανός και ήταν ο Τόμας Μίλερ με 5 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 (Βραζιλία)

Στο Μουντιάλ του 2014 που έγινε στην Βραζιλία πρώτος σκόρερ ήταν ένας γνώριμος στο ελληνικό κοινό ο Χάμες Ροντρίγκες με την Εθνική Κολομβίας πετυχαίνοντας 6 γκολ.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 (Ρωσία)

Το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας, ήταν η σειρά του Χάρι Κέιν με την Εθνική Αγγλίας να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 (Κατάρ)

Στο τελευταίο Μουντιάλ αυτό του Κατάρ το 2022 πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε με την φανέλα της Εθνικής Γαλλίας ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος σημείωσε 8 τέρματα.

Οι 10 κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ

Ένα όνειρο που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι να αγωνιστούν στην Εθνική τους ομάδα και φυσικά να σκοράρουν έστω ένα γκολ σε Μουντιάλ.

Υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν πετύχει πολλά γκολ σε ένα ή και σε περισσότερα Μουντιάλ που έχουν πάρει μέρος.

Πρώτος και καλύτερος ο Μίροσλαβ Κλόζε ο οποίος έχει πάρει μέρος σε τέσσερα Μουντιάλ (2002, 2006, 2010, 2014) και έχει πετύχει συνολικά 16 γκολ.

Τον Κλόζε ακολουθεί ο μεγάλος Βραζιλιάνος Ροναλντο το φαινόμενο ο οποίος επίσης σε τέσσερα Μουντιάλ (1994, 1998, 2002, 2006) έχει πετύχει 15 γκολ.

Από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν τώρα στο Μουντιάλ 2026, δύο είναι αυτοί που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τον Κλόζε. Ο ένας είναι ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος έχει 13 γκολ σε Μουντιάλ και ο άλλος ο Κίλιαν Εμπαπέ ο οποίος έχει 12.

Οι 10 κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ:

Μίροσλαβ Κλόζε 16 τέρματα

Ρονάλντο 15 τέρματα

Γκερντ Μίλερ 14 τέρματα

Λιονέλ Μέσι 13 τέρματα

Ζιστ Φοντέιν 13 τέρματα

Πελέ 12 τέρματα

Κιλιάν Εμπαπέ 12 τέρματα

Γιούργκεν Κλίνσμαν 11 τέρματα

Σάντορ Κοκσίς 11 τέρματα

Γρεγκόρζ Λάτο 10 τέρματα