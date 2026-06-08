Στον δεύτερο τελικό της σειράς o Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο αδύναμες εμφανίσεις του μέσα στη σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 68-58 από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center. Παρότι ξεκίνησε με ενέργεια και κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα στα μέσα της δεύτερης περιόδου, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Η επιθετική του λειτουργία αποσυντονίστηκε, ο ρυθμός χάθηκε και οι γηπεδούχοι πήραν σταδιακά τον έλεγχο της αναμέτρησης. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η χαμηλή αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια (6/23 τρίποντα) και τα 14 λάθη που υπέπεσε.

Τις περισσότερες λύσεις προσπάθησαν να δώσουν οι Φουρνιέ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, Χολ με 11 πόντους και απόλυτη ευστοχία στα δίποντα (4/4), καθώς και ο Παπανικολάου που πρόσθεσε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα, βάζοντας παράλληλα τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 18 συνεχόμενων νικών ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ο Ντόρσεϊ εξακολουθεί να είναι αμφίβολος, καθώς και την Κυριακή ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Εκτός της οκτάδας των ξένων παραμένουν οι Μόρις, ΜακΚίσικ και Φαλ.

Με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε και έφερε τους τελικούς στα ίσια. Αν και χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Το επιμέρους 18-3 που έτρεξε μέχρι τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Παράλληλα, παρουσίασε εξαιρετική ισορροπία στη δημιουργία και την προστασία της μπάλας, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 ασίστ και μόλις 7 λάθη, ενώ βελτιώθηκε αισθητά και στον τομέα των ριμπάουντ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 5 εύστοχα τρίποντα σε 8 προσπάθειες. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Όσμαν με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις πρόσφερε και ο Τολιόπουλος. Με αυτό το αποτέλεσμα η σειρά διαμορφώθηκε στο 1-1, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει σαφή αγωνιστικά σημάδια βελτίωσης. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σλούκα.