Μία διαιτητική απόφαση στον αγώνα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, στους τελικούς της Δύσης, έφερε στο φως το σχέδιο των ανθρώπων του NBA για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία έχει μπει στον αθλητισμό εδώ και κάποια χρόνια και τώρα ετοιμάζεται να μπει και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως αποκάλυψε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

Οι έντονες διαμαρτυρίες που υπήρξαν για μια φάση στον αγώνα των Θάντερ με τους Σπερς, όπου οι διαιτητές παρά το γεγονός ότι εξέταζαν το βίντεο δεν μπορούσαν να καταλάβουν από χέρι ποιου παίκτη βγήκε η μπάλα, είχε ως αποτέλεσμα να κάνει δηλώσεις ο Σίλβερ, ο οποίος προανήγγειλε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη διαιτησία. Θα πάμε σε ένα σύστημα όπου όλη αυτή η κατηγορία αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα. Είτε πρόκειται για κατοχή των Λέικερς, είτε των Νικς, είτε των Θάντερ.

Αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, με κάμερες τοποθετημένες γύρω από το γήπεδο. Έτσι, όλες αυτές οι λεγόμενες «αντικειμενικές» αποφάσεις θα βγουν από τα χέρια των διαιτητών. Η διαδικασία θα είναι άμεση, αυτόματη. Το παιχνίδι απλώς θα συνεχίζεται χωρίς να υπάρχουν challenges σε αυτά τα σφυρίγματα, ώστε οι διαιτητές να δώσουν την προσοχή τους σε φάσεις που δεν μπορούν να επέμβουν οι κάμερες, όπως στις επαφές και τα φάουλ», ήταν τα λόγια του Κομισάριου.