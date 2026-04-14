Ανώτερα στελέχη της FIFA συζήτησαν με τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, το ενδεχόμενο να υποβάλει απευθείας αίτημα προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή πλήρους αναστολής των επιχειρήσεων της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το προσεχές καλοκαίρι.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ επιδίωξε να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Η πολιτική αυτή συνοδεύτηκε από εκτεταμένες επιχειρήσεις της ICE σε αμερικανικές πόλεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις με διαδηλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν και εφιαλτικά περιστατικά, όπως ο θάνατος των πολιτών Ρενέ Nικόλ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η «Washington Post», περίπου 1.000 συλλήψεις πραγματοποιούνταν ημερησίως στις έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρέτι, με το 42% των συλληφθέντων να μην διαθέτει ποινικό μητρώο.

Ο ρόλος της ICE ενόψει του Μουντιάλ έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη FIFA από τη στιγμή που ο Τραμπ επανήλθε στην προεδρία. Ο υπηρεσιακός διευθυντής της υπηρεσίας έχει δηλώσει ότι η ICE θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της διοργάνωσης, με κύρια αποστολή τις έρευνες εσωτερικής ασφάλειας. Ωστόσο, συνδικάτα και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχίες ότι η παρουσία της μπορεί να επεκταθεί και σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας κοντά σε αγώνες.

Ανάλογοι προβληματισμοί έχουν μεταφερθεί στη FIFA και από ομοσπονδίες-μέλη της, κυρίως ευρωπαϊκές, οι οποίες εκφράζουν τις ανησυχίες των φιλάθλων για πιθανή δράση της ICE κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Nα αποτραπεί η παρουσία της ICE

Οι εσωτερικές συζητήσεις στη FIFA ξεκίνησαν με στόχο να αποτραπεί η παρουσία της ICE γύρω από τα γήπεδα των 11 πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σταδιακά, όμως, η σκέψη διευρύνθηκε, οδηγώντας στην πρόταση για γενικευμένη αναστολή των επιχειρήσεων σε όλη τη διάρκεια των 39 ημερών της διοργάνωσης, δεδομένου ότι οι ομάδες θα κινούνται σε πολλές πολιτείες.

Ο Ινφαντίνο εμφανίζεται θετικός στην προοπτική να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον Τραμπ, προκειμένου να ζητήσει τον περιορισμό της δράσης της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν το αίτημα έχει ήδη κατατεθεί ή αν θα προχωρήσει, καθώς και το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος θα ήταν διατεθειμένος να εξετάσει μια τέτοια παρέμβαση σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μιας κοινής ανακοίνωσης μεταξύ FIFA και Λευκού Οίκου για την αναστολή των επιχειρήσεων της ICE, ως μια θετική επικοινωνιακή πρωτοβουλία. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το προηγούμενο καλοκαίρι, υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια άτυπη συμφωνία ώστε να μην πραγματοποιούνται επιχειρήσεις της ICE κοντά στα γήπεδα. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση εμφανίζει αυξημένες προκλήσεις.

Οι πιέσεις προς τη FIFA έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Εργαζόμενοι στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες απείλησαν με κινητοποιήσεις, θέτοντας το ζήτημα της ICE μεταξύ των βασικών ανησυχιών τους, ενώ η Human Rights Watch κάλεσε τη FIFA να εξασφαλίσει δημόσιες εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν επιχειρήσεις μετανάστευσης στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

Την ίδια στιγμή, ζητήματα όπως οι περιορισμοί στις θεωρήσεις εισόδου (βίζες) και οι γεωπολιτικές εντάσεις με χώρες που συμμετέχουν στο τουρνουά προσθέτουν επιπλέον δυσκολίες στον σχεδιασμό της διοργάνωσης, την οποία ο Ινφαντίνο έχει χαρακτηρίσει ως την «πιο συμπεριληπτική» στην ιστορία του θεσμού.