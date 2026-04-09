Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και κλείδωσε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αιφνιδιάζεται από την εικόνα που είδε στην αίθουσα Τύπου.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αυτό που έπρεπε στη Σόφια έχοντας για πρωταγωνιστή ξανά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Μπαρτζώκας πήγε στην αίθουσα Τύπου για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά είδε μόνο έναν να τον περιμένει.

Ήταν μια ασυνήθιστη εικόνα που αιφνιδίασε τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος συνηθίζει να βλέπει γεμάτη αίθουσα Τύπου σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι.

«Είμαστε μόνοι μας, όλοι είναι έξω. Πάντα έτσι είναι εδώ; Τέλεια», ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι γίνεται.