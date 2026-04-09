Με τον Ντόρσεϊ να είναι ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας 23 πόντους και τον Φαλ να επιστρέφει στη δράση έπειτα από 10 μήνες, ο Ολυμπιακός νίκησε στη Σόφια με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και τερματίζει στην 1η θέση της κανονικής περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καθόλου καλά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω με 14-2, κάπου εκεί όμως αποφάσισαν να σοβαρευτούν και ανέβασαν την απόδοσή τους, με αποτέλεσμα να κάνουν επιμέρους σκορ 2-16 για την προσπέραση (16-18), καταφέρνοντας να κλείσουν στο +4 (18-22) την πρώτη περίοδο.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίχνει στο ματς τον Φαλ έπειτα από απουσία δέκα μηνών και την ομάδα του να πετυχαίνει 6 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα, με Ντόρσεϊ και Χολ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων (48-51).

Η τρίτη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Βεζένκοβ για το 48-54, οι Ισραηλινοί όμως αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 63-63 και 67-67, πριν έρθει ένα μίνι ξέσπασμα των Πειραιωτών με Βεζένκοβ και Παπανικολάου για το 67-73 στο 30′.

Στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός πήγε στο +7 (71-78), παρέμεινε ψύχραιμος όταν η Χάποελ πλησίασε στο -1 (77-78) και με τον Πίτερς να παίρνει καθοριστικό ριμπάουντ και να σκοράρει καθάρισε το ματς, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 85-89.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89