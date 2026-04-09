Ο Σάσα Βεζένκοβ βραβεύτηκε από τον υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αγώνας γίνεται στη Σόφια και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με τους Βούλγαρους φιλάθλους να ανυπομονούν να δουν σε δράση τον Βεζένκοβ, ο οποίος βραβεύτηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιατ Ιλίεβ, ήταν αυτός που βράβευσε τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του και τους οπαδούς της ομάδας του που βρίσκονται στις εξέδρες.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και θα την «κλειδώσουν» αν νικήσουν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ δίνει μάχη για μια θέση στην πρώτη 4άδα ώστε να έχει πλεονέκτημα έδρας στα play off.