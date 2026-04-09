Ο Ολυμπιακός δεν συμπληρώνει 12άδα για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας 11 παίκτες διαθέσιμους.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και θα την «κλειδώσουν» με νίκη επί των Ισραηλινών, σε ένα ματς στο οποίο θα παρατάσσονται με αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω θλάσης, τον Εβάν Φουρνιέ λόγω στομαχικών διαταραχών, τον Μόντε Μόρις λόγω μυικού σπασμού στη μέση, τον Φρανκ Νιλικίνα λόγω γαστρεντερίτιδας, καθώς και τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου.

Ο Ολυμπιακός, με λίγα λόγια, έχει μόνο 11 παίκτες διαθέσιμους για το ματς με τη Χάποελ και πρόκειται για τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.