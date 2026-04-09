Ο υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, θα τιμήσει τον Σάσα Βεζένκοβ πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Η Arena 8888 της Σόφιας θα είναι κατάμεστη καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και οι Βούλγαροι φίλαθλοι ανυπομονούν να δουν και να αποθεώσουν τον Βεζένκοβ, ο οποίος θα είναι το κεντρικό πρόσωπο πριν καν γίνει το τζάμπολ.

Είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης του Ολυμπιακού θα παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι -σε συλλογικό- μπροστά στους συμπατριώτες του, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στους Ισραηλινούς.