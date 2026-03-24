Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σε κόντρα με τους Μιλγουόκι Μπακς καθώς δεν συμφωνεί με το να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν και η Ένωση Παικτών του NBA αποφάσισε να παρέμβει παίρνοντας το μέρος του.

Την περασμένη εβδομάδα οι Μπακς, με δεδομένο πως η ομάδα δεν είχε ελπίδες να μπει στα play off, ζήτησαν από τον Greek Freak να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του, καθώς αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα τραυματισμών φέτος.

Ο Αντετοκούνμπο όμως δεν συμφωνεί με αυτό, στις σχέσεις των δύο πλευρών υπάρχει πλέον ρήγμα και η Ένωση Παικτών του NBA αποφάσισε να πάρει θέση και να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα σταρ των Μπακς, υπενθυμίζοντας πως υπάρχει κανονισμός που απαγορεύει στις ομάδες να ξεκουράζουν παίκτες χωρίς λόγο, προκειμένου να προστατεύεται η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών του NBA αναφέρει τα εξής…

«Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών (Player Participation Policy) σχεδιάστηκε από τη λίγκα ώστε να διασφαλίζει την υπευθυνότητα των ομάδων και να εγγυάται ότι όταν ένας All-Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να παίξει, βρίσκεται στο παρκέ. Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και η εφαρμογή τους· οι φίλαθλοι, οι τηλεοπτικοί συνεργάτες και η ίδια η ακεραιότητα του παιχνιδιού θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο η ιδιοκτησία των ομάδων μένει ανεξέλεγκτη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».