Οι ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς, Γουές Έντενς και Τζίμι Χάσλαμ, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον δύο φορές MVP της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δύο άνδρες παραχώρησαν συνέντευξη στο «ESPN» και αναφέθηκαν στο αν θα υπογράψει οι Έλληνας σταρ την τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία δικαιούται από την 1η Οκτωβρίου.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Άρα ένα από δύο θα συμβεί: Είτε θα επεκτείνουμε τη συνεργασία, είτε θα γίνει ανταλλαγή», δήλωσε συγκεκριμένα ο Έντενς και πρόσθεσε ότι το ενδεχόμενο να παραμείνει ο παίκτης χωρίς επέκταση και να ολοκληρώσει απλώς τη σεζόν δεν θεωρείται ρεαλιστικό σενάριο.

Μάλιστα πριν λίγες ημέρες υπήρξε διαφωνία μεταξύ των Μπακς και του Αντετοκούνμπο, όσον αφορά στη συνέχεια της φετινής σεζόν. Η ομάδα φαίνεται πως ζήτησε από τον παικτη να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της περιόδου ώστε να ξεκουραστεί και να μην επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό του.

Ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόνο σύμφωνος δεν είναι με αυτή την προοπτική, καθώς, στόχος του είναι να επιστρέψει άμεσα στα παρκέ και να συνεχίσει να παλεύει με τους συμπαίκτες του για την είσοδο στα play-in.