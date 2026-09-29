Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τις επενδύσεις εξιχνιάστηκε στη Λέσβο από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

Θύμα της απάτης ήταν μία γυναίκα, η οποία κατά το προηγούμενο εξάμηνο πείστηκε από άγνωστο άνδρα, που της παρουσιάστηκε τηλεφωνικά ως υπάλληλος επενδυτικής εταιρείας, να προχωρήσει σε διαδοχικές μεταφορές χρημάτων με την υπόσχεση μελλοντικών κερδών.

Ειδικότερα, η γυναίκα, όπως μεταδίδει το ERTNews μετέφερε 24.815 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ανήκει σε ημεδαπό άνδρα που ταυτοποιήθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.