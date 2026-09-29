Ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τις επενδύσεις εξιχνιάστηκε στη Λέσβο από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

Θύμα της απάτης ήταν μία γυναίκα, η οποία κατά το προηγούμενο εξάμηνο πείστηκε από άγνωστο άνδρα, που της παρουσιάστηκε τηλεφωνικά ως υπάλληλος επενδυτικής εταιρείας, να προχωρήσει σε διαδοχικές μεταφορές χρημάτων με την υπόσχεση μελλοντικών κερδών.

Ειδικότερα, η γυναίκα, όπως μεταδίδει το ERTNews μετέφερε 24.815 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ανήκει σε ημεδαπό άνδρα που ταυτοποιήθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.