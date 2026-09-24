Για συνεχείς και έντονους καβγάδες, που ακούγονταν από το διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους στη Νίκαια, κάνουν λόγο οι γείτονες του ζευγαριού από το περιστατικό ομηρίας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.

Σήμερα το πρωί, η 44χρονη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και περιέγραψε τόσο όσα διαδραματίστηκαν χθες, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύντροφός της, αλλά και η ίδια.

«Ο σύζυγός μου αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, δεν είναι πλέον ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Κι εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραληρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικός στον λόγο. Ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Μου έχει σταθεί σαν άγγελος, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή και εξαιρετικούς γονείς, οι οποίοι όμως κι αυτοί φοβούνται ότι δεν θα είναι λειτουργικός, αν μείνει μόνος του», δήλωσε η 44χρονη και συνέχισε:

«Ενώ είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια και είχε γίνει λειτουργικός, το τελευταίο διάστημα, άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Φοβόμουν να αντιδράσω, είναι ο φόβος πώς θα το πάρει. Με φιλοξενούσε, συζούμε πέντε χρόνια».

Σύμφωνα με την ίδια, «χθες, άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα και κάποιες απειλές. Δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία, ήταν κάποιοι περίοικοι. Δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Ήρθε η Αστυνομία. Επειδή είπε κάτι που δεν ήξερα αν εννοεί, ότι “θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα…”. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία».

Όπως είπε, ο 49χρονος «δεν κρατούσε μαχαίρι. Δεν είχε κανένα όπλο. Δεν έχει πειράξει ποτέ άνθρωπο ή ζωάκι. Είναι πολύ ευαίσθητος. Μόνο τρόμαξα, γιατί είχε ένα ξέσπασμα. Έκανα τον σταυρό μου και άνοιξα στους αστυνομικούς, για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό του».

«Μεταφέρθηκε στο Δαφνί, έκανε εισαγωγή. Κι εγώ πέρασα από ψυχιάτρους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει γίνει άλλες δύιο φορές», συνέχισε η 44χρονη.

Το χρονικό της ομηρίας και η επιχείρηση της αστυνομίας

Γύρω στις 18:00 το απόγευμα, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένας 49χρονος κρατούσε τη 44χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους, παρά τη θέλησή της. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος ήταν οπλισμένος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής.

Όταν ο 49χρονος, που βρισκόταν με τη 44χρονη στο μπαλκόνι, αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του σπιτιού και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έκανε νόημα στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας έφερε όπλο.

Τελικά, λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ, οπλισμένοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μπήκαν στην πολυκατοικία και μετά τη συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πείστηκε να αφήσει τη γυναίκα να ανοίξει την πόρτα και να επιτρέψει στους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα. Έτσι, το σοβαρό περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο 49χρονος και η 44χρονη, στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας, ενώ μετά την εξέταση της υπόθεσης ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για εγκλεισμό του άνδρα σε ψυχιατρική κλινική.

«Μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα»

Γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Orange Press Agency όσα, όπως υποστήριξε, είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για συνεχείς φωνές της γυναίκας.

«Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβισε. Μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι», δήλωσε.

Ο ίδιος γείτονας υποστήριξε ότι οι φωνές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες τις τελευταίες τρεις ημέρες.

«Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι και τώρα λογικά από ό,τι καταλαβαίνω τους έχουν αφήσει. Τρεις μέρες φώναζε η γυναίκα. Σήμερα πάλι ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες. Τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε μπήκανε μέσα (τα ΕΚΑΜ). Έμεναν μαζί χρόνια. Η γυναίκα είναι γύρω στα 40», ανέφερε.