Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες γειτόνων για το περιστατικό στη Νίκαια, όπου ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να κρατούσε εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, στην οδό Σοφοκλέους.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00, όταν πάνοπλοι άνδρες των ΕΚΑΜ μπήκαν στην πολυκατοικία, έβγαλαν τη γυναίκα από το διαμέρισμα και συνέλαβαν τον άνδρα.

Την ίδια ώρα, γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Orange Press Agency όσα, όπως υποστήριξε, είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για συνεχείς φωνές της γυναίκας.

«Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβισε. Μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι», δήλωσε.

«Τρεις μέρες φώναζε η γυναίκα»

Ο ίδιος γείτονας υποστήριξε ότι οι φωνές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες τις τελευταίες τρεις ημέρες.

«Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι και τώρα λογικά από ό,τι καταλαβαίνω τους έχουν αφήσει. Τρεις μέρες φώναζε η γυναίκα. Σήμερα πάλι ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες. Τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε μπήκανε μέσα (τα ΕΚΑΜ). Έμεναν μαζί χρόνια. Η γυναίκα είναι γύρω στα 40», ανέφερε.

Οι καταγγελίες αυτές περιγράφονται από τον ίδιο ως όσα αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.

Η επιχείρηση των ΕΚΑΜ στη Νίκαια

Ο 49χρονος φέρεται να είχε κλειδώσει την 44χρονη γυναίκα στο σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 και, σύμφωνα με την αρχική αναφορά που κινητοποίησε την Αστυνομία, είχε υποστηρίξει ότι ήταν οπλισμένος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του και να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Τελικά, λίγο πριν τις 20:00, οι άνδρες των ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα. Η 44χρονη βγήκε από το σπίτι σώα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές και αναμένεται να μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τι προηγήθηκε της αστυνομικής επέμβασης.