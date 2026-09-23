Λήξη συναγερμού στη Νίκαια, όπου είχε σημάνει κινητοποίηση της Αστυνομίας για σοβαρό περιστατικό στην οδό Σοφοκλέους. Η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα άνοιξε τελικά την πόρτα, με τους αστυνομικούς να εισέρχονται άμεσα στο σπίτι και να ακινητοποιούν τους δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι, έναν 49χρονο άνδρα και μία 44χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρεται να έχουν ψυχιατρικό ιστορικό.

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Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στη Νίκαια

Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχε αναφορά ότι ο 49χρονος άνδρας είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα και δεν την άφηνε να βγει, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ήταν οπλισμένος.

Η περιοχή γύρω από την οδό Σοφοκλέους αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διακόπηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο είχε μεταβεί και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαχείριση της κατάστασης.

Τελικά, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση και ακινητοποιώντας το ζευγάρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν εντοπίστηκε όπλο στο σπίτι.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.