Μια ιδιαίτερη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, όπου ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα του νησιού.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ο διαρρήκτης έφτασε έξω από τη βιτρίνα του καταστήματος. Αρχικά, άρχισε να σπρώχνει τη τζαμαρία με δύναμη, καταφέρνοντας τελικά να τη σπάσει. Αν και τα γυαλιά έπεσαν πάνω του, αυτός δεν πτοήθηκε καθόλου και συνέχισε τη δουλειά του.

Με το που μπήκε στο εσωτερικό του μαγαζιού, πήγε κατευθείαν στην ταμειακή μηχανή, με ένα… σάντουιτς στο χέρι. Παρόλο που το ταμείο δεν ήταν κλειδωμένο, άνοιξε το συρτάρι και τελικά κατάφερε να πάρει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.

Στη συνέχεια, βγήκε από το κατάστημα, έχοντας μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, ωστόσο άφησε πίσω του τα χαρτονομίσματα.

Έπειτα, όπως φαίνεται στο βίντεο του ΕΡΤNews, κάθισε έξω από το κατάστημα και άναψε ένα τσιγάρο και τότε θυμήθηκε το… γεύμα του.

Τότε, επέστρεψε στο κατάστημα, πήρε τα ξεχασμένα χαρτονομίσματα, τα μέτρησε και αυτή τη φορά έφυγε, έχοντας ολοκληρώσει το έργο του. Όμως, προτού φύγει άφησε πίσω του το σάντουιτς που κρατούσε δίπλα στην ταμειακή μηχανή.

Δείτε το βίντεο με τον γκαφατζή διαρρήκτη: