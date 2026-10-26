Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 706 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Πώς έγινε η σύλληψη του 35χρονου

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση τους και οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκειά της, εντόπισαν τον 35χρονο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του.

Πάνω από 2,7 κιλά κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος στον άνδρα, καθώς και έρευνα στην κατοικία του.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.706 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Μικροποσότητα κοκαΐνης

Μία ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν διευκρινίστηκε

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.