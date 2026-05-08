Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 28χρονος ντελιβεράς, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος πετούσε πέτρες κυρίως σε γυναίκες στην Κηφισιά και την Ερυθραία, τραυματίζοντας, μάλιστα, δύο από αυτές.

Ο νεαρός έδωσε εξηγήσεις για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος και αμέσως μετά, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο 28χρονος στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως έκανε τις επιθέσεις αντιδρώντας στην κακή συμπεριφορά που εισέπραττε από τους πελάτες που πήγαινε τις παραγγελίες του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν ως διανομέας.

«Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα σε περαστικούς γιατί ήμουν θυμωμένος. Δεν ήξερα τα θύματα. Όλα τα έκανα γιατί νευρίαζα» φέρεται να είπε απολογούμενος.

Ο 28χρονος, ο οποίος συνδέεται με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις, εργαζόταν σε κατάστημα της περιοχής, και σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιώντας τη μοτοσυκλέτα για τις διανομές προσέγγιζε τα θύματά του φορώντας κράνος.

Μια γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ μια άλλη υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια.

Στις μαρτυρίες τους τα θύματα φέρονται να μιλούν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που διαρκούσαν δευτερόλεπτα μη δίνοντας τη δυνατότητα αντίδρασης.