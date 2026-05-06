Για την επίθεση που δέχτηκε από τον 28χρονο ντελιβερά μίλησε ο σύζυγος ενός από τα θύματά του περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που περνάει η γυναίκα. «Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο σύζυγος ενός από τα θύματα του 28χρονου ντελιβερά, περιγράφοντας την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε είπε: «Η σύζυγός μου είχε βγει το μεσημέρι της Κυριακής, στις 16:10, μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντάς την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι».

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε», ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

«Το θύμα, παρά το σοκ, κατάφερε να διακρίνει στοιχεία του δράστη, όπως το κουτί διανομής με αυτοκόλλητο, τα οποία και έδωσε στις αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία του, δεν είχε άδεια παραμονής, δίπλωμα και είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία. «Κυκλοφορούσε χωρίς χαρτιά», πρόσθεσε.

«Μέσα σε λίγες ώρες τον είχαν εντοπίσει. Η Ασφάλεια Κηφισιάς έδρασε πολύ γρήγορα», σημείωσε ο σύζυγος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για παρόμοιες επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.