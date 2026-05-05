Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της 16χρονης που έπεσε θύμα του 28χρονου ντελιβερά, ο οποίος συνελήφθη μετά από σειρά επιθέσεων με πέτρες σε ανυποψίαστους πολίτες στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου.

Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα:

«Ήταν περίπου 20:30 το βράδυ. Περπατούσα και κοιτούσα το κινητό μου για να δω πότε περνάει το λεωφορείο. Ξαφνικά με τύφλωσαν φώτα, σήκωσα το κεφάλι και είδα ένα άσπρο κράνος και ένα χέρι να σηκώνεται πίσω με μια πέτρα. Την πέταξε και με πέτυχε στον θώρακα».

Η ίδια περιγράφει ότι ένιωσε έντονο πόνο και σοκ. «Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έφυγε αμέσως, και μετά από λίγο κατάλαβα τι είχε συμβεί. Πήρα τους γονείς μου γιατί δεν μπορούσα να συνέλθω».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 8 επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, «χτυπώντας» σε διάφορα σημεία από το κέντρο της Κηφισιάς έως τη Λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο και την Πλατεία Πολιτείας.

Τα περιστατικά είχαν κοινό μοτίβο: ο δράστης, φορώντας λευκό κράνος και οδηγώντας μηχανάκι, πλησίαζε τα θύματά του, τα ακολουθούσε για λίγα μέτρα και στη συνέχεια εκτόξευε πέτρες με δύναμη πριν εξαφανιστεί.

Χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία γιατρού που είδε σχετικό βίντεο από τις επιθέσεις:

«Είναι σοκαριστικό. Παρόλο που έχω δει πολλά, με τάραξε. Σταματάει δίπλα σε μια γυναίκα με σκυλάκι και της πετάει πέτρα από πολύ κοντινή απόσταση, με όλη του τη δύναμη, χτυπώντας την στο πρόσωπο».

Οι επιθέσεις σημειώνονταν αιφνιδιαστικά, με τα θύματα να μην προλαβαίνουν να αντιδράσουν ή να περιγράψουν τον δράστη.

«Το μόνο που θυμόταν ήταν ένα κράνος με κατεβασμένη ζελατίνα. Δεν φαινόταν το πρόσωπό του. Ήταν σε κατάσταση σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη μαρτυρία.