Άνδρας ηλικίας περίπου 53 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cyclades24.gr, ο άνδρας, ο οποίος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί των Ανέμων, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.