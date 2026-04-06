Σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα οδηγήθηκε η Περιφερειακή Δραπετσώνας το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, έπειτα από τροχαίο με σύγκρουση πέντε οχημάτων στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία φορτηγά και δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Ανάμεσα στα φορτηγά βρίσκεται και ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει υγρά καύσιμα, από το οποίο σημειώθηκε διαρροή στο οδόστρωμα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Αρχικά, η διακοπή της κυκλοφορίας αφορούσε το ρεύμα προς Πειραιά, όμως στη συνέχεια, λόγω της διαρροής καυσίμου από εμπλεκόμενο όχημα και για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Δραπετσώνας.

Η διακοπή εφαρμόζεται από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της πύλης Ε1, ενώ η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος και να διευκολυνθεί η επέμβαση των συνεργείων στο σημείο.

Η πρώτη εικόνα από το συμβάν δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί νεότερη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δραπετσώνας και του Πειραιά αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των οχημάτων και ο καθαρισμός του οδοστρώματος από τα καύσιμα.