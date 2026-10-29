Σαφές μήνυμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Λιβύη έχουν το δικαίωμα να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Δείτε την παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού:

«Η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, αλλά έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. «Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακατοίκητοι βράχοι, καθώς αποτελούν ζωντανές κοινότητες με μακρά ιστορία και οικονομική δραστηριότητα.

«Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

«Το Διεθνές Δίκαιο είναι απολύτως σαφές: τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όπως υπογράμμισε, οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης αντανακλούν εθιμικό δίκαιο, το οποίο είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε, παράλληλα, ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να στερήσει από ένα τρίτο κράτος τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

«Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Αθήνα απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου.