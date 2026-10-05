Με ανοιχτό το ερώτημα των εκλογικών συνεργασιών ή της αυτόνομης καθόδου, η Νέα Αριστερά ξεκινά από σήμερα δίμηνη πανελλαδική καμπάνια, η οποία θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση του έκτακτου συνεδρίου που προγραμματίζεται για το τριήμερο 4-6 Δεκεμβρίου. Ο επικεφαλής του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, και κεντρικά πολιτικά στελέχη αναλαμβάνουν την εξόρμηση, επιδιώκοντας να φέρουν τις προτάσεις τους κοντά στους πολίτες που, όπως αναφέρουν, πιέζονται από το κόστος ζωής και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Η Πανελλαδική Εξόρμηση θα συμπυκνώνει την ανάγκη η Αριστερά να έχει ισχυρή θέση, φωνή και ρόλο στο επόμενο Κοινοβούλιο και στην ελληνική κοινωνία. Μια καμπάνια που δεν θα προτείνει απλά λύσεις σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα εκλογικά πλαίσια, αλλά θα αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες που δοκιμάζονται, για να ενισχυθεί το σχέδιο διεξόδου από την κρίση» όπως σημειώνει ο κ. Σακελλαρίδης.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προχθές σχηματοποίησε το πλαίσιο για αυτή την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να κλείσει τη συζήτηση για το πώς θα συμμετάσχει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το εάν θα πρέπει να συναφθούν συμμαχίες και με ποια κόμματα, ενώ παραμένει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου. Το συνέδριο αναμένεται έτσι να αποτελέσει τον καταληκτικό σταθμό για τη λήψη των οριστικών αποφάσεων.

Στη συζήτηση πάντως για τις συγκλίσεις στον χώρο της Αριστεράς εντάσσεται και η παρέμβαση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ρένας Δούρου, χθες στον ΣΚΑΪ. Η ίδια υποστήριξε ότι οι θέσεις του κόμματός της είναι σαφείς και ότι οι πιθανές συνεργασίες πρέπει να συζητούνται δημόσια, με βάση το πρόγραμμα, «χωρίς κουίντες, χωρίς παρασκήνια, χωρίς τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν».

Για τη Νέα Αριστερά πάντως, η καμπάνια θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας και στην κλιματική κρίση. Παράλληλα, ο κ. Σακελλαρίδης θέτει ως προτεραιότητα την πολιτική και ιδεολογική αντιμετώπιση της ανόδου της Ακροδεξιάς και του φασισμού στην Ελλάδα, μέσω των θέσεων και των προτάσεων της Αριστεράς.

Στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε πάντως έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η ακρίβεια και η υψηλή φορολόγηση της κατανάλωσης επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα ενισχύουν τα κρατικά έσοδα και τροφοδοτούν τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα.

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση αξιοποιεί στη συνέχεια αυτά τα πρόσθετα περιθώρια για να στηρίξει επιλεκτικά τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες της, μια πρακτική που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκε και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε παράλληλα «ασπιρίνες» τα πρόσφατα μέτρα για το κόστος ζωής, θεωρώντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της κρίσης. Ανέδειξε, αντιθέτως, τρεις παρεμβάσεις που το κόμμα έχει ήδη προτείνει: τη φορολόγηση των υπερκερδών στους κλάδους της ενέργειας και των σούπερ μάρκετ, τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και την υποχώρηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Αυτές οι αλλαγές, σύμφωνα με την προσέγγισή του, μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά και να αναχαιτίσουν την ακρίβεια.