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Έρχεται η ώρα να ανοίξει το πουγκί

Καλημέρα σε όλους. Τριήμερο της ΔΕΘ για την κυβέρνηση από σήμερα και επίσημα με όλη την κυβέρνηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κυρίως για το τι θα εξαγγείλει και κατά πόσο θα ανοίξει περισσότερο το πουγκί. Και όπως μαθαίνει η στήλη, το πουγκί θα ανοίξει. Αρκετά.

Θα δώσει πολλά ο Μητσοτάκης

Αυτό που μαθαίνει η στήλη είναι ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει αύριο το απόγευμα στην ομιλία του ένα σημαντικό πακέτο παροχών για την επόμενη περίοδο. Τις τελευταίες ώρες άλλαξε το πλαίσιο της ομιλίας και αποφασίστηκε να είναι αρκετά γενναιόδωρος, πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμεναν αρκετοί, ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι. Για να δούμε.

Οι μειώσεις φόρων

Πάντως αυτό που έμαθα την ύστατη στιγμή είναι ότι πάμε και για σημαντικές αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν δει κανείς προσεκτικά το non paper του υπουργείου Οικονομικών το βράδυ της Τετάρτης μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα δει ότι έχουν κοστολογηθεί πολλά. Διάβασα για παράδειγμα ότι η μείωση της προκαταβολής φόρους για τα νομικά πρόσωπα από 80% στο 50% θα έχει εκτιμώμενο κόστος 2,1 δισ. ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως στην ομιλία του δεν είπε κάτι από το 80% στο 50% και άρα αυτό ήταν ένα πρώτο δείγμα για το τι θα ακούσουμε.

Αποκωδικοποίησαν Τσίπρα

Έμαθα επίσης ότι στο Μέγαρο Μαξίμου χθες έγινε και μεγάλη σύσκεψη όπου συζητήθηκε και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και μπορώ να σας πως ότι δεν ήταν για πέταμα ούτε να το ακυρώσουμε στο σύνολό του όπως μου ειπώθηκε από καλή πηγή. Ανεξάρτητα από όσα λέγονται δημόσια στο πλαίσιο της πολιτικής σύγκρουσης για το κομματικό ακροατήριο και την κοινωνία, εάν δει κανείς προσεκτικά όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μερικά έχουν ενδιαφέρον και τα συγκράτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου και ίσως δούμε και απάντηση με ρελάνς Μητσοτάκη, όπως μου ειπώθηκε.

Με το βλέμμα στο επιχειρείν

Αυτό που μου είπαν καλές πηγές από το οικονομικό επιτελείο είναι ότι θα υπάρξουν πολλές και σημαντικές εξαγγελίες για την αγορά και το επιχειρείν καθώς ο πρωθυπουργός θέλει να στηριχθούν. Και όταν αναφέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου στην αγορά και στο επιχειρείν δεν μιλάνε απλά για τους μεγάλους, αλλά στοχεύουν στη μικρομεσαία και μεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα.

Δυναμική κινητοποίηση

Ενόψει της αυριανής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ο κόσμος που θα συγκεντρωθεί θα είναι αρκετά περισσότερος από άλλες χρονιές. Θα απουσιάζει ο Κώστας Καραμανλής καθώς θα είναι στην Ξάνθη σε ΓΣ του Συνεταιρισμού για τα καπνά, αλλά θα είναι πάρα πολλοί καραμανλικοί εν αντιθέσει με τους σαμαρικούς που περιμένουν τον αρχηγό τους να ανακοινώσει το κόμμα. Για να μεταδοθεί το μήνυμα της συσπείρωσης έχουν χρεωθεί οι βουλευτές του νομού και των όμορων νομών να φέρουν κόσμο για την ομιλία καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ προ των εκλογών.

Οι συνάξεις των υπουργών στη ΔΕΘ

Αυτό το διήμερο, κυρίως σήμερα και αύριο βράδυ, πάρα πολλές είναι οι συνάξεις που θα γίνουν στην πόλη από κεντρικά στελέχη της ΝΔ. Και δεν αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις στα περίπτερα των υπουργείων τους, αλλά σε τραπεζώματα και σε καλέσματα για ποτό σε διάφορα στέκια της πόλης. Πάντως ένας από τους βασικούς δελφίνους ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν θα κάνει κάτι όπως έμαθα, όπως το ίδιο θα πράξει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, αν και έμαθα πως σκεπτόταν να κάνει κάτι, αλλά έγιναν δεύτερες σκέψεις και θα πάει στις συνάξεις των συναδέλφων του. Μεγάλη σύναξη ετοιμάζει το πολιτικό γραφείο του Βασίλη Κικίλια όπως μου είπαν και αυτό έχει τη σημασία του διότι ο υπουργός Ναυτιλίας προ λίγων εβδομάδων τραπέζωσε και μια ομάδα πολιτικών συντακτών, κάτι που είχε να κάνει χρόνια.

Η πιο δεξιά Δεξιά

Ρωτούσα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και δεξί χέρι του Ανδρέα Παπανδρέου, μην σαν φανεί περίεργο, ποια γνώμη έχει για τη ΝΔ κάνοντας προβολή στις επικείμενες εκλογές. Και μου έκανε εντύπωση η απάντηση για αυτό σας τη μεταφέρω. Υπάρχουν ομάδες, μου είπε, που είτε θέλουν να στραφεί η Νέα Δημοκρατία πιο δεξιά ενώ μπαίνει και σφήνα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Διόλου τυχαία μου επισήμανε ότι στην Ευρώπη καταγράφεται σαφής άνοδος της Ακροδεξιάς και μάλιστα σε επικοινωνία που είχα με φίλο του στη Γερμανία του είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία με το κύμα των ακραίων στην Ευρώπη να σαρώνει όλες τις χώρες.

Εκλογές Ιούνιο, μεγάλη αποχή και συγκυβέρνηση

Εκλογές τον Ιούνιο βλέπει πολιτικός αρχηγός με τον οποίο μιλούσα εκτιμώντας ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αποχή αυτή τη φορά. Αυτό μου τόνισε όταν τον ρώτησα στην αναμονή του αεροδρομίου για τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ με τον ίδιο να καταλήγει στη συνέχεια στο Κιλκίς. Εκτίμησε ότι θα μπει στη Βουλή η Νίκη, ενώ ανοιχτό είπε ότι είναι το ενδεχόμενο για συγκυβέρνηση «ΝΔ – ΠΑΣΟΚ- Ελληνική λύση».

Η κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛΑΣ

Επειδή πολλά λέγονται για την κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα, έγινε και στην ΕΛΑΣ σύσκεψη χθες για να δουν πως θα απαντήσουν στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ που ήταν και τα δυο κόμματα που σήκωσαν τη μεγαλύτερη σκόνη. Μου είπε η καλή πηγή μου ότι ενώ είχαν σκεφθεί να στείλουν το πρόγραμμα να κοστολογηθεί στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αν και είναι προαιρετικό, προς τα τέλη του μήνα ή αρχές του Οκτωβρίου, λόγω της έντασης που ξέσπασε, αποφασίστηκε να το στείλουν την Δευτέρα. Πάντως σε γενικές γραμμές στο επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού είναι άκρως ικανοποιημένοι για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.

Πού βρεθούν τα 13,7 δισ. ευρώ του Τσίπρα;

Θα έχει, πάντως, ενδιαφέρον να δούμε την αξιολόγηση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα το καταθέσει τη Δευτέρα όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ. Βέβαια μετά, το «τη Δευτέρα» το πήρε πίσω. Αλλά όποτε κι αν γίνει θα έχει ενδιαφέρον διότι από το υπουργείο Οικονομικών ανεβάζουν το κόστος του στα 13,7 δισ. ευρώ στην καλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο Παύλος Μαρινάκης που χθες έβγαλε το κομπιουτεράκι και υπολόγισε σε ζωντανή σύνδεση το κόστος για τα 50.000 σπίτια που έταξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο είναι; τίποτα το σημαντικό, κάπου 8 δισ. ευρώ και μάλιστα για σπίτια 80 τετραγωνικό για τα οποία ο ίδιος έβαλε ένα χαμηλό κόστος κατασκευής. Το άλλο; Αυτό με τον πατριωτικό φόρο; Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με στοιχεία του 2024 υπολόγισε ότι ο φόρος που αναλογεί είναι 145 εκατομμύρια. Και εδώ large ήταν ο Μαρινάκης λέγοντας ότι ακόμη και 200 εκατ. ευρώ να είναι το έσοδο το ερώτημα παραμένει. Πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα μέχρι τα 13,7 δισ. ευρώ.

Ειδήσεις θα βγάζει μόνο ο Τσίπρας

Να σας ενημερώσω ότι μετά το πέρας της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, η εκπρόσωπος Τύπου και οι αναπληρωτές Τύπου της ΕΛΑΣ δεν αρκέστηκαν στα τυπικά. Παρέθεσαν χαλαρό ποτό στους δημοσιογράφους που κάλυψαν την εκδήλωση, στήνοντας ένα πηγαδάκι αλλά χωρίς να βγει είδηση. Πλέον οι ειδήσεις θα βγαίνουν μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έπαθε και (μάλλον) έμαθε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η τολμηρή εξαγγελία για αποκέντρωση υπουργείων, όπου άρεσε αρκετά έμαθα, ενώ η βραδιά είχε διάρκεια δύο ωρών. Ξεκίνησε στις δέκα και τελείωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αν με ρωτάτε αν συνέχισε η αγία πεντάδα του Αλέξη Τσίπρα σε άλλο μαγαζί, σας λέω πως όχι.

Η θερμή αγκαλιά με Τελιγιορίδου και Αβραμάκη

Είχαμε και την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ χθες στο βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχευσε και στα εθνικά θέματα ενώ έδωσαν το παρών και στελέχη που είναι να συμμετάσχουν στην αμφίπλευρη διεύρυνση. Αναφέρομαι σε δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καστοριά και τον Λευτέρη Αβραμάκη από τις Σέρρες. Έμαθα ότι υπήρξε θερμός εναγκαλισμός με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο Ανδρουλάκης. Στην Θεσσαλονίκη πάντως θα εμφανιστεί δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του για τις κινήσεις του.

Ο Λιβάνης και ο Σαμαράς

Και να πάω και σε ένα θέμα που κάνει το γύρο των ΜΜΕ σχετικά με το που θα είναι τα γραφεία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αν και η στήλη πολλές εβδομάδες πριν το ανακαλύψουν διάφοροι σας είχε δώσει στίγμα για το κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη – Σόλωνος και Ιπποκράτους. Εκεί που είπε καλή τραπεζική πηγή ότι θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, η έδρα του κόμματος Σαμαρά που ήρθε σε επαφή με την τράπεζα που έχει το ακίνητο και όχι με την οικογένεια του Αντώνη Λιβάνη καθώς το κτίριο είναι κατασχεμένο λόγω χρεών.

Η απόφαση που μπορεί να φέρει 300 εκατ. ευρώ στην ACS

Πάντα μου άρεσαν τα ορόσημα. Και σήμερα θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Γιατί το τέλος Οκτωβρίου έχει κυκλωθεί με κόκκινο στην Quest, καθώς τότε αναμένεται να φανεί τι θα κάνει η GLS με την ACS. Η γερμανική πλευρά έχει ήδη το 20% της εταιρείας courier και διατηρεί το δικαίωμα για την απόκτηση του υπόλοιπου 80%, με το τίμημα να υπολογίζεται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. Αν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί, η Quest θα αποκτήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμειακό «μαξιλάρι», το οποίο μπορεί να κατευθυνθεί σε νέες επενδύσεις, εξαγορές ή ακόμη και σε πρόσθετες επιστροφές προς τους μετόχους. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κεφάλαιο που θα μπορούσε να αλλάξει αισθητά το εύρος των επόμενων κινήσεων του ομίλου. Υπάρχει όμως και το άλλο σενάριο. Εάν η GLS δεν προχωρήσει, η Quest έχει δικαίωμα να αγοράσει πίσω το 20% που έχει ήδη πουλήσει, μάλιστα με έκπτωση έναντι του αρχικού τιμήματος. Και εδώ βρίσκεται το «ζουμί». Η διοίκηση δηλώνει έτοιμη και για αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η ACS εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή λειτουργική εικόνα και βελτιωμένη κερδοφορία, υποστηριζόμενη και από τις επενδύσεις στο νέο κεντρικό hub.

Οι δέκα συμφωνίες για την Ideal Holdings που έμειναν στο συρτάρι

Θέλω να σας πω εδώ ότι το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Ideal Holdings δεν βρίσκεται μόνο στη συμφωνία με την Oak Hill Advisors που έγινε γνωστή χθες, αλλά κυρίως σε όσα προηγήθηκαν. Η διοίκηση είχε ανοίξει από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 συνολικά δέκα διαφορετικούς φακέλους πιθανών εξαγορών. Πέντε αφορούσαν επιχειρήσεις τροφίμων, τρεις εταιρείες πληροφορικής και δύο βιομηχανικές δραστηριότητες. Καμία τελικά δεν προχώρησε. Ο λόγος, όπως εξήγησε σε παρουσίασή του σε χρηματιστηριακούς αναλυτές ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ήταν οι αποτιμήσεις. Οι απαιτήσεις των πωλητών δεν επέτρεπαν στην Ideal να βλέπει τις αποδόσεις που θέτει ως ελάχιστο πήχη, δηλαδή IRR τουλάχιστον 15% ή περίπου διπλασιασμό των κεφαλαίων που επενδύει. Έτσι, αντί να πληρώσει ακριβά για κάτι καινούργιο, η Ideal επέλεξε να βάλει περισσότερα χρήματα εκεί όπου ήδη γνωρίζει πρόσωπα, σχέδια και αριθμούς. Η επαναγορά του 25% της Kymora από την OHA έναντι 118,75 εκατ. ευρώ δίνει ξανά στην εισηγμένη τον πλήρη έλεγχο Byte και Μπάρμπα Στάθη, καθώς και έμμεσα το 70% της Attica. Ταυτόχρονα, της αφήνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για την επόμενη ημέρα.

Η έκπληξη με Κατσικάδη στη Μαρίνα Αλίμου

Αλλαγή προσώπου στην κορυφή της Μαρίνας Αλίμου, με μία επιλογή που έχει τη δική της σημασία για την επόμενη ημέρα του project. Ο Όμιλος Ελλάκτωρ του Χόλτερμαν επέλεξε για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σταύρο Κατσικάδη, ένα στέλεχος με μακρά διαδρομή στο χώρο των μαρινών και του θαλάσσιου τουρισμού. Η κίνηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της προηγούμενης θητείας του στη Lamda Marinas Investments, όπου είχε την ευθύνη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μαρινών της Lamda Development. Πρόκειται επομένως για ένα πρόσωπο που γνωρίζει καλά τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο των οργανωμένων μαρινών όσο και τις απαιτήσεις μεγάλων επενδυτικών projects. Η τοποθέτησή του έρχεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης και το βάρος περνά σταδιακά από τον σχεδιασμό στην εκτέλεση και στην εμπορική αξιοποίηση. Την ίδια ώρα, η Ιωάννα Δρέττα που ήταν διευθύνουσα σύμβουλος, δεν αποχωρεί από το σχήμα. Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της μη εκτελεστικής αντιπροέδρου.

Το 2029 ανοίγει το Retail Park της Trade Estates στο Ελληνικό

Πιο καθαρός γίνεται πλέον ο χρονικός ορίζοντας για το Retail Park που αναπτύσσει η Trade Estates στο Ελληνικό και εκεί θα βρίσκεται και ένα μεγάλο κατάστημα IKEA. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η έναρξη λειτουργίας του στο τέταρτο τρίμηνο του 2029, κάτι που σημαίνει ότι το project μπαίνει πλέον σε σαφώς πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το έργο έχει περάσει από τη φάση των αδειοδοτήσεων στην πράξη. Να σας πω εδώ ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες, ενώ οι εργασίες κατασκευής έχουν ξεκινήσει. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει πλέον μεγαλύτερη ορατότητα ως προς το πότε θα μπορέσει να υποδεχθεί το κοινό το νέο εμπορικό συγκρότημα. Μέχρι πρότινος, ένα από τα βασικά ερωτήματα γύρω από το project αφορούσε το ακριβές timing της λειτουργίας του. Πλέον, πάντως, η Trade Estates και ο επικεφαλής της, Δημήτρης Παπούλης, τοποθετούν τον πήχη στο τελευταίο τρίμηνο του 2029, με το Ελληνικό να αποκτά σταδιακά ένα ακόμη μεγάλο εμπορικό κομμάτι στο συνολικό του παζλ.

Το deal Allianz – Εθνικής

Μπαίνουν σταδιακά στη θέση τους τα κομμάτια για την είσοδο της Εθνικής Τράπεζας στην Allianz European Reliance. Η ΕΤΕ πρόκειται να αποκτήσει το 30% της ασφαλιστικής, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουν ήδη υπογράψει οι δύο πλευρές για αποκλειστική συνεργασία στον τραπεζο-ασφαλιστικό τομέα διάρκειας 10 ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε. Βέβαια, για να είμαι σωστός στις πληροφορίες που σας δίνω, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη κλείσει. Απομένουν ο νομικός και οικονομικός έλεγχος, οι οριστικές συμβάσεις μεταξύ των δύο πλευρών και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές. Εφόσον όλα προχωρήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ασφαλιστικά προϊόντα της Allianz θα αρχίσουν να διατίθενται μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο ΟΤΕ αλλάζει γήπεδο

Telekom από εδώ και πέρα η εμπορική μάρκα του ΟΤΕ και πίσω από την αλλαγή υπάρχει μια μεγαλύτερη ιστορία. Το γήπεδο στο οποίο παίζουν οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι πια μόνο ελληνικό – ούτε καν αμιγώς τηλεπικοινωνιακό. Οι μεγάλοι πάροχοι έχουν απέναντί τους παγκόσμιες τεχνολογικές εταιρείες, πλατφόρμες και νέους παίκτες που δεν γνωρίζουν σύνορα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΟΤΕ επιλέγει να εμφανιστεί με τη φανέλα της Telekom και το διεθνές εκτόπισμα που αυτή κουβαλά. Η COSMOTE κυριάρχησε για χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα το παιχνίδι γίνεται σε μεγαλύτερο γήπεδο, με άλλους όρους. Και εκεί οι απαιτήσεις ανεβαίνουν μαζί με τις ευκαιρίες. «Δεν αλλάζουμε ποιοι είμαστε. Αλλάζουμε το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε», είπε ο Νεμπής σε εκδήλωση για τους εργαζομένους, δίνοντας τον τόνο για το πού θέλει να πάει η εταιρεία από εδώ και πέρα.

Η επιστροφή της Σίας Κοσιώνη στο «γυαλί»

Πρεμιέρα στο νέο της τηλεοπτικό «σπίτι» κάνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η Σία Κοσιώνη, η οποία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετά τη μετακίνησή της από τον ΣΚΑΪ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η γνωστή δημοσιογράφος δεν περνά, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας. Αντιθέτως, μπαίνει στο δελτίο με διακριτό ρόλο, καταθέτοντας πληροφορίες, σχόλιο και ανάλυση πάνω στην επικαιρότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα της νέας συνεργασίας, καθώς ο σχεδιασμός του σταθμού προβλέπει στη συνέχεια και αυτόνομη εκπομπή για την ίδια. Την ίδια ημέρα επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ο Νίκος Χατζηνικολάου, ανοίγοντας τη δέκατη σεζόν του στον ΑΝΤ1. Το κανάλι μπαίνει στη νέα τηλεοπτική περίοδο με ενισχυμένη ενημερωτική ομάδα και με την Κοσιώνη να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού.