Προγραμματική σύμβαση για την αστική ανάπλαση της πλατείας Στάμου στη Μαγούλα, προϋπολογισμού 436.271 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Αθανασίας Παπασπύρου.

Το έργο, με χρόνο περάτωσης τους 20 μήνες, προβλέπει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, προσβασιμότητα για όλους, εκτεταμένες φυτεύσεις, υδάτινες εγκαταστάσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων κ.ά.

Η ανάπλαση της πλατείας Στάμου εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 13 αστικών παρεμβάσεων σε δήμους του λεκανοπεδίου.

«Πριν από οκτώ μήνες, στον ίδιο ακριβώς χώρο, είχαμε υπογράψει με τον δήμαρχο Ελευσίνας την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας Στάμου. Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι εδώ, για να βάλουμε στις ράγες και αυτό το έργο», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μία «στοχευμένη παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Μαγούλας, ένα έργο με σχετικά μικρό προϋπολογισμό, αλλά με μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.

Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, πράσινο, λειτουργικό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής για όλες τις ηλικίες. Το έργο αυτό εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής, μέσα από παρεμβάσεις που υλοποιούνται με συνέπεια, σαφές χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους.

Η Ελευσίνα και οι γύρω περιοχές διαθέτουν ξεχωριστή ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δυναμική, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε με έργα που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον».

Ο δήμαρχος Γ. Γεωργόπουλος ευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδαλιά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη σταθερή στήριξή τους, σημειώνοντας ότι με «την περιφέρεια ως στρατηγικό σύμμαχο, προχωρούμε σε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Για την υπογραφή της σύμβασης είπε ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Μαγούλα και τους κατοίκους της, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση της πλατείας Στάμου. Ένας χώρος καθημερινής συνάντησης και κοινωνικής ζωής μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη, ασφαλή, λειτουργική και φιλόξενη πλατεία, με περισσότερο πράσινο, σύγχρονο εξοπλισμό και καθολική προσβασιμότητα. Το έργο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων σε κάθε γειτονιά του δήμου μας.

Τέλος, στην υπογραφή της σύμβασης συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Δημήτρης Φραγκάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του αναδόχου, η αντιδήμαρχος Ελευσίνας Μαριάννα Κονδύλη και η γεν. διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Έφη Φιλιοπούλου.