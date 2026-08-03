Την οριστική ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής για τη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.

«Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά», σημείωσε.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Το διέπει μία άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό όπου η διεπαφή των συρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε συρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας CBTC. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για το “όλον”», είπε ο υφυπουργός Υποδομών, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε επίσης ότι «το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων, σε πρώτο χρόνο η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός».

«Βρισκόμαστε ήδη σε ένα κρίσιμο στάδιο ωρίμανσης του έργου. Προχωρά το θέμα της μελέτης κόστους-οφέλους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να μη χαθεί ούτε μια ευκαιρία χρηματοδότησης».