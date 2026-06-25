Νέες διαστάσεις λαμβάνει η εμπλοκή του ονόματος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην υπόθεση Qatargate, μετά τις επίσημες και άκρως διευκρινιστικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν διέψευσε ευθέως την εκδοχή περί «ενδελεχούς έρευνας» για τον Έλληνα πρώην επίτροπο, ξεκαθαρίζοντας ότι το 2022 δεν διενήργησε καμία εσωτερική έρευνα, αλλά προχώρησε αποκλειστικά σε εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούσαν μόνο το κατά πόσο ο κ. Αβραμόπουλος τήρησε τους αυστηρούς όρους που είχαν τεθεί για τη μεταγενέστερη επαγγελματική του δραστηριότητα και όχι τη συνολική λειτουργία της ΜΚΟ Fight Impunity ή την ύπαρξη πιθανών ποινικών ευθυνών.



Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπάλας Ούγιβάρι, επεσήμανε ότι η συμμετοχή του πρώην επιτρόπου στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ είχε εγκριθεί τον Φεβρουάριο του 2021 από το Σώμα των Επιτρόπων, μετά από γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας. «Επρόκειτο για εσωτερικούς ελέγχους, όχι για εσωτερική έρευνα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο», δήλωσε με νόημα, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν είχε εντοπιστεί παραβίαση των όρων.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε ιδιαίτερα στον διαχωρισμό ανάμεσα στον τυπικό διοικητικό έλεγχο και σε μια ουσιαστική, βαθιά έρευνα για πιθανές παραβάσεις. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της προέδρου της Κομισιόν, Πάολα Πίνιο, η οποία τόνισε ότι είναι εντελώς άλλο ζήτημα η έγκριση της δραστηριότητας ενός πρώην στελέχους και άλλο η διερεύνηση για πιθανή παράβαση καθήκοντος.



Η τελευταία, όπως διευκρινίστηκε κατηγορηματικά, δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Αντίθετα, αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο των βελγικών δικαστικών αρχών, οι οποίες συνεχίζουν να ξεσκονίζουν την υπόθεση του Qatargate που συγκλόνισε συθέμελα τις Βρυξέλλες.

Τι είχε πει ο Αβραμόπουλος για την άρση ασυλίας και η διευκρίνιση για τους «κερατάδες»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση της βουλευτικής του ασυλίας είχε υποστηρίξει ότι, κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν, πραγματοποιήθηκε «ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα», η οποία δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασης ή επιρροής εκ μέρους του για το Κατάρ, ενώ τόνισε πως η συμμετοχή του στη Fight Impunity ήταν τιμητική.

Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε ‘’μπορώ και να πληρώνομαι;’’ Και λένε ‘’βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε’’. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».



Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, έδωσε εξηγήσεις για τη φράση «κερατάδες» που προκάλεσε σάλο. «Σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Αντίθετα, κατ’ επανάληψη έχω πει ότι τους σέβομαι και τους εκτιμώ», ανέφερε, στρέφοντας τα βέλη του σε «χαμηλόβαθμους αστυνομικούς» στο Βέλγιο που συνέταξαν ένα «άκυρο» ένταλμα. «Την κάνω τη διευκρίνιση για να μην υπάρχουν παρανοήσεις», κατέληξε, δηλώνοντας έτοιμος να παραιτηθεί της ασυλίας του.