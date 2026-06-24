Δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή του φακέλου των βελγικών αρχών και του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε σε υψηλούς τόνους όσα του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τα «μπούρδες».

Στην ίδια παρέμβαση δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά».

Η ενόχληση στο κυβερνητικό επιτελείο

Η συγκεκριμένη αποστροφή, σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, δεν πέρασε απαρατήρητη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, σύμ,φωνα με την εκπομπή Live News, εκτιμάται ότι ο τόνος της παρέμβασης δεν βοήθησε την επικοινωνιακή διαχείριση μιας υπόθεσης που βρίσκεται πλέον σε θεσμική και δικαστική τροχιά.

Η ενόχληση δεν αφορά κατ’ ανάγκη την ουσία της υπερασπιστικής γραμμής του κ. Αβραμόπουλου, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να απαντήσει δημόσια, σε μια στιγμή κατά την οποία η υπόθεση έχει πάρει νέα πολιτική διάσταση λόγω της διαβίβασης του φακέλου στη Βουλή.

Η γραμμή της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση δεν υιοθετεί την ουσία των αιτιάσεων που διατυπώνονται από τις βελγικές αρχές, ούτε προεξοφλεί την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι όταν οι αρχές καλούν έναν πολίτη, και ακόμη περισσότερο ένα δημόσιο πρόσωπο, αυτός οφείλει να ανταποκρίνεται θεσμικά.

Με άλλα λόγια, από κυβερνητικής πλευράς δεν υπάρχει διάθεση να υπάρξει προδικαστική κρίση για την υπόθεση, αλλά υπάρχει σαφής έμφαση στην ανάγκη σεβασμού των διαδικασιών.

Η υπόθεση στη Βουλή

Η υπόθεση Αβραμόπουλου επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη διαβίβαση στη Βουλή του φακέλου των βελγικών αρχών για το Qatargate, καθώς και του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται και επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Η πολιτική διαχείριση της υπόθεσης, ωστόσο, θεωρείται λεπτή, καθώς αφορά εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρόσωπο με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Δεν βοήθησε ο τόνος»

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι σε υποθέσεις με δικαστική διάσταση απαιτούνται χαμηλοί τόνοι και θεσμική στάση, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αυτό, η φράση του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκάλεσε αμηχανία, καθώς θεωρήθηκε ότι μετατόπισε τη συζήτηση από την ουσία της υπόθεσης στον τρόπο της δημόσιας απάντησής του.

Το ζητούμενο πλέον για το κυβερνητικό επιτελείο είναι να μη δοθεί η εικόνα πολιτικής κάλυψης, αλλά και να μη διαμορφωθεί κλίμα προεξόφλησης ευθυνών πριν εξελιχθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.