Απαντήσεις για την εμπλοκή του, σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου, έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Ακόμα και χτες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλους βάζουμε σε κάτι, αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι», τόνισε, ο βουλευτής της ΝΔ, στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε ‘’μπορώ και να πληρώνομαι;’’ Και λένε ‘’βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε’’. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος, ενώ αρνήθηκε πως έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για lobbing στο Κατάρ.

Επισήμανε πως το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης. «Γι’ αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου», τόνισε. «Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε».

Τέλος, ερωτώμενος για το εάν βλέπει πολιτική σκοπιμότητα απάντησε «δεν νομίζω πως υπάρχει. Υπάρχει σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί, για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα».