Απάντηση σε όσα ανέφερε το πρωί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatargate, δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αβραμόπουλους, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά της βελγικής αστυνομίας. «Γι’ αυτό και δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών», αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας.