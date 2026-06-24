Πυρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε εκ νέου την Τετάρτη 24/6 ο Δημήτρης Καιρίδης. «Έχει φύγει ήδη για τον Τσίπρα» επεσήμανε και δήλωσε πως ο δήμαρχος Αθηναίων «θωπεύει το περιθώριο».

Ειδικότερα ο Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ υπερασπίστηκε των χαρακτηρισμών που έκανε για τον Χάρη Δούκα αναφέροντας «έκανα ένα πολιτικό σχόλιο, τον θεωρώ τελείως αποτυχημένο», ενώ εκτίμησε για τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει».

«Ο κ. Δούκας θωπεύει το περιθώριο με την ιστορία των προσφυγικών. Εκλέχθηκε δήμαρχος, η δουλειά του είναι να καθαρίσει την πόλη και όχι να πολιτικολογεί» υπογράμμισε και συμπλήρωσε «τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον γνωρίζετε; Ο Μπακογιάννης δεν πολιτικολογούσε, ούτε επιχείρησε να συναρχηγεύει όπως ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη».

Με αφορμή τη συζήτηση περί συνεργασιών στην αντιπολίτευση, ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε, επίσης, «απολύτως καταστροφικά τα αποτελέσματα συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στον δήμο Αθηναίων», επισημαίνοντας «δες ελληνικέ λαέ αυτά που σου προτείνουν τι αποτελέσματα έχουν».

Επανερχόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα όσα είπε για τον Χάρη Δούκα, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε «θα περίμενε κανείς ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, έκανε ανάρτηση αμέσως η διορισμένη από τον Τσίπρα στο Επικρατείας Έλενα Ακρίτα και ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοπαλίκαρο του Τσίπρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εδώ έχουμε ότι ο Δούκας έχει φύγει, έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει».

«Σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη, μας είπε ότι είναι στο Λονδίνο γιατί θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Μπέρναμ», δήλωσε κλείνοντας ο βουλευτής της ΝΔ.