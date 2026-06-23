Ένταση με αφορμή τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 σε on air συνάντηση που είχαν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στο Action24 χαρακτήρισε τον Χάρη Δούκα «πλήρως αποτυχημένο» δήμαρχο και υποστήριξε ότι δίνει προτεραιότητα στις εσωκομματικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ αντί για τα προβλήματα της πόλης.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και «μένος» της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον δήμαρχο Αθηναίων.

Ειδικότερα ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι ο Χάρης Δούκας έχει εκλεγεί από τους πολίτες και η αξιολόγηση του έργου του θα πραγματοποιηθεί στην κάλπη και απέρριψε τις αναφορές περί συναρχηγίας στο κόμμα, επισημαίνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ο μοναδικός εκλεγμένος αρχηγός της παράταξης.

«Η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις εσωκομματικές εξελίξεις»

Ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον Χάρη Δούκα, σημειώνοντας ότι «Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Εγώ τον κύριο Δούκα δεν τον ξέρω καν προσωπικά. Τον έχω συναντήσει δύο φορές».

«Η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις εσωκομματικές εξελίξεις. υποα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά των κομμάτων τόσο πολύ από ένα σημείο και μετά και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου» υπογράμμισε.

«Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, όποιος έχει κυκλοφορήσει, είναι απολύτως άθλια και έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος αντί να ασχολείται με αυτά για τα οποία εξελέγει, πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το που θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει».

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε επίσης τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «στον δήμο της Αθήνας έχουμε τη συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα».

«Η Νέα Δημοκρατία να ασχοληθεί με τα δικά της εσωτερικά ζητήματα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να ασχοληθεί με τα δικά της εσωτερικά ζητήματα, λέγοντας: «ασχοληθείτε αν θέλετε καλύτερα με τα εσωτερικά βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Καραμαλή, με τους κυρίους βουλευτές οι οποίοι ασκούν κριτική».

Επίσης χαρακτήρισε τις αναφορές του κ. Καιρίδη προς τον Χάρη Δούκα βαθιά απαξιωτικές. Όπως επεσήμανε, «οι δηλώσεις περιθώριο και τίποτα δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και πράγματι δεν ταιριάζουν σε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κατά τη γνώμη μου ενός κόμματος, κέντρο δεξιού δημοκρατικού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης ότι ο δήμαρχος Αθηναίων έχει εκλεγεί από τους πολίτες και πως η αξιολόγησή του θα γίνει στην κάλπη. «Ο κύριος Δούκας έχει εκλεγεί δήμαρχος από μία κάλπη όπου πήγε ο κόσμος και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στο δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας και ψήφισε τον κύριο Δούκα», εξήγησε.

Αναφερόμενος στην κριτική της ΝΔ προς τον δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι ενόχλησε η ήττα του κυρίου Μπακογιάννη τη Νέα Δημοκρατία αλλά αυτό το μένος νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν τιμάει κανέναν».

Απέρριψε κλείνοντας τα περί εσωκομματικών ισορροπιών στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει είναι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό δεδομένο. Ούτε υπάρχουν συναρχηγίες ούτε υπάρχει τίποτα από αυτά και έχουμε τοποθετηθεί σε αυτά».