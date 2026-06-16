«Ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα που μπορεί να έχεις και δεν σου δίνει ούτε 1 ευρώ;». Με αυτή την ερώτηση επέλεξε η Δόμνα Μιχαηλίδου να παρουσιάσει στα social media το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», εξηγώντας με απλό και άμεσο τρόπο πώς ένα κλειστό ή παλιό ακίνητο μπορεί να αποκτήσει ξανά αξία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αξιοποίησε τη γλώσσα των social media για να αναδείξει ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες: τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά, αναξιοποίητα ή χρειάζονται παρεμβάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προβλέπει οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνισης, με στόχο την αξιοποίηση ακινήτων που σήμερα μένουν ανεκμετάλλευτα. Μέσα από το βίντεο, το μήνυμα γίνεται ξεκάθαρο: ένα σπίτι που δεν αποφέρει τίποτα μπορεί, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να γίνει ξανά λειτουργικό, κατοικήσιμο και αξιοποιήσιμο.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70% έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.