Στην επέτειο των έξι χρόνων λειτουργίας του gov.gr, το οποίο, όπως είπε, άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών, προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 10/6 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε επίσης για τις έξυπνες κάμερες αναφέροντας ότι η αστοχία τους είναι μόνο 0,7%.

«Το gov.gr ξεκίνησε πριν από ακριβώς 6 χρόνια. Μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης αυτής, του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Πιερρακάκη και όλων των ανθρώπων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου συγκέντρωσαν και δημιούργησαν καινούργιες ψηφιακές υπηρεσίες, για να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι, τελικά, μια χώρα μπορεί να αλλάξει» είπε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ειδικότερα μιλώντας για τις έξυπνες κάμερες και τις αστοχίες που έχουν προκύψει, ο κ. Παπαστεργίου είπε: «Χθες δείξατε μια καρτέλα, ότι έχουμε 5.500 κλήσεις. Η Ελληνική Αστυνομία έβγαλε δελτίο τύπου πριν από μία εβδομάδα και είπε πως έχουμε 2.453 κλήσεις. Είπατε, δείξατε ότι έχουμε αστοχία 90%. Έχουν διαψευστεί, κανονικότατα, με το δελτίο της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Την κλήση την βεβαιώνει αστυνομικός. Το δελτίο της Ελληνικής Αστυνομίας λέει ότι έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 κλήσεις. Έχουν γίνει 420 ενστάσεις και στην ουσία, αποδεκτές έγιναν μόλις 52, από τις οποίες οι 17 ήταν αυτές που είχαν τεχνικά ζητήματα, ποσοστό 0,7%. Όλες οι υπόλοιπες —και το σημειώνει— έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιωδών λόγων, όπως περιστατικά υγείας» σημείωσε.

«Αν υπάρχει ένας αστυνομικός σε έναν κόμβο και ρυθμίζει την κυκλοφορία, αν η κάμερα έχει μείνει ανοιχτή, προφανώς θα βγάζει και θα στέλνει φωτογραφίες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει πως η κάμερα δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Απλά ο αστυνομικός, προφανώς, θα δει ότι υπάρχει άλλος αστυνομικός ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία, και δεν θα βεβαιώσει την κλήση. Πού είναι η αστοχία;» επεσήμανε.

Όσον αφορά την καθυστέρηση του διαγωνισμού για 1.000 κάμερες ο υπουργός εξήγησε ότι ο διαγωνισμός «κατέβηκε» προσωρινά για διόρθωση ασάφειας και είναι πλέον ξανά στον αέρα.

Κλείνοντας, για τη μετάβαση του Ελληνικού Κτηματολογίου στο G-Cloud, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε πως είναι ένα γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, να αυξήσει την ασφάλεια και να εξαλείψει τις διακοπές στο σύστημα, διευκολύνοντας την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων συμβολαίων.