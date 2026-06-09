Προβλήματα παρατηρούνται κατά την πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, καθώς το ποσοστό αστοχίας και εσφαλμένων καταγραφών από τις «έξυπνες» κάμερες (με Τεχνητή Νοημοσύνη) όπως όλα δείχνουν αγγίζει το 90% με το 95%.

Το συγκεκριμένο σύστημα εντοπίζει υποτιθέμενες παραβάσεις, αλλά ο μετέπειτα ανθρώπινος έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία αποδεικνύει ότι οι περισσότερες είναι λανθασμένες εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων:

Λανθασμένη ερμηνεία κινήσεων

Θέματα οπτικής

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Αστοχία στο 90% – 95% των παραβάσεων

Από τις 5.500 κλήσεις μόνον οι 400 ήταν σωστές

1.300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν εσφαλμένες

3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις έξυπνες κάμερες μίλησε το πρωί της Τρίτης 9/6 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος Τρύφων Τσουμάνης ο οποίος επεσήμανε: «Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι πολίτες μπαίνουν στη δύσκολη θέση να προσπαθούν, στη διαδικασία μιας ένστασης που γίνεται ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που, όταν υπάρχει ένα όργανο της Τροχαίας, προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν υπήρχε το κινητό. Και εκεί συνεννοούμαστε με έναν άνθρωπο».

«Άρα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Μπορεί να καταλάβει τον εξαιρετικό χαρακτήρα, μια μητέρα να χρειαστεί να μπει στη ΛΕΑ όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί της, και είναι μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να το κάνεις σε μια έκτακτη ανάγκη. Το AI, το βασικό του ζήτημα με τις κάμερες, είναι ότι στερείται επιείκειας» δήλωσε.

«Είναι πάρα πολλά ζητήματα, μας έχει τύχει ακόμα και από σκιές. Μας έχει τύχει αλλαγή ταχύτητας, ακόμα, να πιάνεται για κινητό. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και δεν μας έχει απαντήσει ακόμα κανένας τι μοντέλο AI είναι. Και τα AI έχουν μοντέλα. Χρησιμοποιούμε κάποιο παλιότερο, ή χρησιμοποιούμε κάποιο νεότερο; Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τον διαγωνισμό, πριν ακυρωθεί είναι εταιρεία που βρίσκεται στη Silicon Valley, στην Αμερική. Ποιο λογισμικό χρησιμοποίησε όμως; Χρησιμοποιεί το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούν στους Αμερικανούς πολίτες; Όσο πιο νέο το μοντέλο AI τόσο πιο ακριβές. Και οι κάμερες είναι και πάνω σε λεωφορεία. Μερικές είναι αυτοματοποιημένες» επεσήμανε ο δικηγόρος Τρύφων Τσουμάνης.

«Αν με ρωτάτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, εντείνει ακόμα την ανισότητα πολίτη-κράτους. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη ανισότητα όταν εγώ καλούμαι ενώπιον μιας αστυνομικής αρχής να τους κάνω, ουσιαστικά, να μεταβάλουν την απόφασή τους. Όταν μου φέρνουν μία απόφαση ότι το AI “σε είδε με το κινητό, σε είδε να κάνεις μία παράβαση”, εγώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξω στο αστυνομικό όργανο ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έχεις δικαίωμα και πρόσβαση στο υλικό της κάμερας, ναι. Έχω παρατηρήσει γκρίζες ζώνες πάρα πολύ, που δεν μπορούν να ερμηνευθούν. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο», επεσήμανε.

Κωνσταντινίδης: Το πρόβλημα είναι στη διάκριση της εξωτερικής παράβασης και αυτής εντός του αυτοκινήτου

Στις έξυπνες κάμερες αναφέρθηκε επίσης μιλώντας στο Mega ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης λέγοντας: «Μπορούμε χωρίς κάμερες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και του κυκλοφοριακού εν γένει; Όχι. Άρα, να συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργεί. Ούτε κι εγώ είμαι μέσα στο σύστημα, ούτε έχω καμιά ενημέρωση παραπάνω. Αλλά, από την εμπειρία μου, κάνω μία διάκριση: Λέω ότι υπάρχει μία σειρά παραβιάσεων που είναι ευκολότερα διαπιστώσιμες. Παραδείγματος χάρη, η παραβίαση του κόκκινου, ή η υψηλή ταχύτητα καταγράφεται πιστά από τις κάμερες. Το πρόβλημα είναι οι εσωτερικές παραβάσεις εντός του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα εστιάζεται στη ζώνη και στο κινητό. Η ζώνη πάλι, είναι αντικείμενο σκιών, χρωμάτων».

Ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε πως, «Πιστεύω ότι στο εξωτερικό, το να εντοπίζουν τις παραβάσεις με AI ακόμα και αν υπάρχει θα είναι το ίδιο νέο με εμάς. Γιατί και το AI είναι πρόσφατο. Δεν έχω την αίσθηση ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ευρεία χρήση στο εξωτερικό καμερών για όλες τις δυνατές παραβάσεις, δηλαδή τις εσωτερικές παραβάσεις, ζώνη και κινητό».