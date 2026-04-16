Κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες για τον Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι η κατάστασή του είναι σταθερή.

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο ένας από τους γιατρούς που χειρούργησαν τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία, χρονικά, ορίζονται στην 6η-7η ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

«Έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία», εξήγησε, προσθέτοντας πως «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

«Η επέμβαση κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία», είπε στη συνέχεια.

Στο μεταξύ, επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Χρήστος Ζωγράφος, η Μάρα Ζαχαρέα.

Τι είναι το ανεύρυσμα

Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διόγκωση στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου, συχνά σε σημεία διακλάδωσης όπου οι δυνάμεις πίεσης είναι μεγαλύτερες.

Το ανεύρυσμα δεν είναι από μόνο του εγκεφαλικό επεισόδιο. Όμως, η ρήξη του μπορεί να προκαλέσει υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια μορφή αιμορραγικού εγκεφαλικού με υψηλή θνησιμότητα.

Οι περισσότερες υπαραχνοειδείς αιμορραγίες που δεν οφείλονται σε τραύμα προέρχονται από ρήξη ανευρύσματος.

Οι νευροχειρουργοί τονίζουν ότι «η πίεση που ασκείται συνεχώς στο εξασθενημένο τοίχωμα ενός ανευρύσματος το κάνει ευάλωτο στη ρήξη». Η χρόνια υπέρταση, το κάπνισμα και γενετικοί παράγοντες αποτελούν την «τέλεια καταιγίδα».

Σύγχρονες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η σταθερότητα ενός ανευρύσματος εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος, αλλά και από τη μορφή του. Ανώμαλα, ασύμμετρα ανευρύσματα (με προεκβολές) εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα ρήξης.

Επιπλέον, ορισμένες κληρονομικές παθήσεις (όπως πολυκυστική νόσος των νεφρών, σύνδρομο Ehlers–Danlos και οικογενειακό ιστορικό πολλαπλών ανευρυσμάτων) αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας τους.

Ο ξαφνικός, εξαιρετικά έντονος πονοκέφαλος που πολλοί ασθενείς περιγράφουν ως «το πιο δυνατό χτύπημα στο κεφάλι» είναι χαρακτηριστικός της ρήξης ανευρύσματος. Συχνά συνοδεύεται από:

ναυτία και έμετο

διαταραχή της όρασης

θάμβος, σύγχυση ή απώλεια συνείδησης

δυσκαμψία αυχένα

σπασμούς

Όμως εξίσου σημαντικό είναι το φαινόμενο των sentinel headaches («προειδοποιητικών» πονοκεφάλων). Έρευνες δείχνουν ότι 30–50% των ασθενών που τελικά υπέστησαν μεγάλη ρήξη είχαν βιώσει έναν απότομο, ιδιαίτερα έντονο πονοκέφαλο 6–20 ημέρες πριν. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτά τα επεισόδια μπορεί να αντιστοιχούν σε μικρή, παροδική διαρροή αίματος από το ανεύρυσμα, μια μοναδική ευκαιρία πρόληψης που συχνά χάνεται γιατί δεν αναγνωρίζεται.

Νευρολόγοι τονίζουν: «Ο κεραυνοβόλος πονοκέφαλος δεν είναι ημικρανία. Αν ο πόνος κορυφώνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανή ρήξη ανευρύσματος».