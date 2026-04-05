Νέες τηλεφωνικές συνομιλίες βουλευτών, οι οποίες αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχονται στη δημοσιότητα.

Η Μεγάλη Τρίτη αποτελεί ορόσημο για την υπόθεση, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει την άρση ασυλίας 11 βουλευτών, με το ερώτημα της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους να παραμένει ανοιχτό.

Οι διάλογοι της Φωτεινής Αραμπατζή με τον Πρόεδρο

Η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία έχει ήδη ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να αποδείξει την αθωότητά της, εμφανίζεται σε συνομιλίες με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, να ενδιαφέρεται για την πορεία πληρωμών και ελέγχων συγκεκριμένων παραγωγών.

Σε επικοινωνία τους τον Αύγουστο του 2021, η κα Αραμπατζή ρωτά: «Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;», με τον κ. Μελά να απαντά πως η πληρωμή αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. «Μη γίνει καμιά στραβή όμως», ανταπαντά η βουλευτής, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση: «Όχι, όχι. Θα πληρωθούν».

Σε άλλο σημείο η Φωτεινή Αραμπατζή φέρεται να αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν για δεύτερη φορά και να ρωτά τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πότε θα γίνει ο έλεγχος.

Φ. Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;



Δ. Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του ‘χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εάν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.



Φ. Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;



Δ. Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, η εκκρεμότητα παραμένει, με τη βουλευτή να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ε, δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ», ζητώντας από τον πρόεδρο να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον παραγωγό. «Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει», σημειώνεται στη δικογραφία.

Η επόμενη μέρα στη Βουλή

Μετά την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για τις ασυλίες, ενώ για τους πρώην υπουργούς η διαδικασία περνά από το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η στάση της αντιπολίτευσης ως προς τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα καθορίσει την περαιτέρω δικαστική και πολιτική πορεία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.