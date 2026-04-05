«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή. Παράλληλα, ζητά τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, προκειμένου – όπως αναφέρει – να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι «παντελώς αστήρικτες και άδικες».

Η κ. Αραμπατζή σημειώνει ότι κατά τη θητεία της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησε με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και υποστηρίζει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία στο Δημόσιο ή σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Η κ. Αραμπατζή γράφει στην ανάρτησή της:

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!».

Σημειώνεται πως οι δύο δικογραφίες για τα 11+2 πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην διαβιβάστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 10:00 το πρωί, προκειμένου αυθημερόν να εκδοθεί και η τελική της εισήγηση προς την Ολομέλεια.

Θυμίζουμε ότι βάσει της δικογραφίας ζητείται η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας: Μάξιμου Σενετάκη (Ηρακλείου), Λάκη Βασιλειάδη (Πέλλας), Νότη Μηταράκη (Χίου), Κατερίνας Παπακώστα (Τρικάλων), Κώστα Καραμανλή (Σερρών), Χρήστου Μπουκώρου (Μαγνησίας), Θεόφιλου Λεονταρίδη (Σερρών), Κώστα Σκρέκας (Τρικάλων), Γιάννη Κεφαλογιάννη (Ρεθύμνου), Κώστα Τσιάρα (Καρδίτσας) και Δημήτρη Βαρτζόπουλου (Β’ Θεσσαλονίκης).

Αναφορικά με τη δικογραφία που αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό στο ίδιο υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή (όπου θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών), αναμένεται να βγει σε τουλάχιστον 11 αντίγραφα.